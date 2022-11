Lo indossa Alessandra Celentano, sexy e personalizzato è l’accessorio utile a chi ha il collo particolare

Fa notizia per la rivelazione della sua castità che dura da 13 anni. Alessandra Celentano, figlia di Alessandro, fratello di Adriano, si conferma donna tutto d’un pezzo. Dinanzi le domande tutto pepe di Francesca Fragnani al programma televisivo «Belve», mai un momento di imbarazzo. Sicura e tenace, un pò «strega» non insegue l’ultimo trend ma lo crea di sana pianta.

Come snellire il collo grosso e robusto secondo Alessandra

E con lei ritorna il choker cioè la collana aderentissima al collo. La indossa Alessandra Celentano, sexy e personalizzata con tanto di lettere del suo cognome. Per l’esattezza, la coreografa e insegnante di Danza, sceglie le prime quattro del suo cognome «CELE». Rigorosamente in stampatello così da non lasciare spazio a diverse interpretazioni, in colore oro bianco con gancetto alla collana che è cortissima. Gli esperti di look e Moda accessori ritengono che il choker sia funzionale a snellire il collo e slanciarlo. Un modo per ingannare il collo grosso e robusto che con un accessorio analogo risulta più slim. E in effetti Alessandra, che ha tutta una corporatura bella forte, ne guadagna in immagine.

Lo indossa Alessandra Celentano, sexy e personalizzato il choker torna di moda

56 anni e non sentirli per l’insegnate di «Amici di Maria De Filippi». Una prof. evergreen che resiste all’interno del programma televisivo e dell’Accademy da diversi anni. A suo dire, durante la messa in onda, la Celentano «funziona» perché «vera e autentica». Profondamente «esigente» ma non cattiva solo che, come lei stessa afferma, la «strega è sempre più interessante della Fatina». Ma ribadisce che all’interno di «Amici» non interpreta un ruolo, ma sé stessa. Dalla Fragnani si presenta in nero, con capelli raccolti in una coda bassa e collanina avvolgente «CELE».

Simbolicamente, scegliere le lettere del cognome (in luogo del nome) scandisce meglio l’unicità di un’identità precisa. L’essere e appartenere ad una famiglia che in qualche modo è di per sé un brand. Una garanzia di qualità professionale. Quindi se di persone con il nome Alessandra ce ne sono tante al Mondo, di Celentano ce ne sono pochi e di Alessandra Celentano una sola.

Materiali e modelli diversi per il ritorno di un must

La «Cele» indossa anche una collana lunga ma ciò che colpisce è il ritorno della collanina avvolgente per giunta con le lettere. In Forza negli anni Novanta, poi un po’ in declino, di fatto le lettere su richiesta ci sono sempre nei punti vendita di gioielli e accessori. Ma adesso primeggiano e s’impongono tra i nuovi trend della moda autunno inverno 2022-2023. E se le indossa la super prof. che non lascia nulla al caso, sicuramente diventerà un must che ci accompagnerà per tutta la prossima stagione. Per giunta aiuta a snellire il collo, un motivo in più per riprendere dal portagioie quel vecchio choker. In velluto o altro tessuto, in oro, acciaio o argento va sempre bene. Perché a comunicarlo è la Maître de Ballet (maestro di ballo) di Teatri come La Scala di Milano, L’Opera di Roma e il San Carlo di Napoli.