Per far sembrare i denti più bianchi serve il rossetto del colore più bello e attraente che ci sia

Il colore dei denti è una delle prime caratteristiche che le persone noteranno di noi quando ci vedranno. Anche al contrario, infatti, è inevitabile che la nostra attenzione cada sulla bocca della persona che avremo davanti. In questi casi, se i denti saranno gialli, marroncini o, peggio ancora, neri, lo spettacolo sarà davvero raccapricciante.

Può essere molto imbarazzante, ed ecco perché è importante prendersi cura del proprio sorriso. Oggi, infatti, scopriremo alcuni trucchetti utili per rendere il nostro sorriso molto più bianco e luminoso.

Va da sé che questi suggerimenti non funzioneranno su una situazione pressoché disastrosa. In questi casi, anche per non rischiare alcuni pericoli, sarà bene affidarsi alle mani esperte di un dentista.

Se il nostro problema, invece, fosse un leggero ingiallimento dei denti, o macchie sparse, questi consigli saranno davvero utilissimi. In particolare, sarà il modo in cui truccheremo le nostre labbra che ci aiuterà più di tutto il resto. Scopriamo insieme quale colore di rossetto dovremo scegliere per avere un sorriso da 10 e lode.

Per far sembrare i denti candidi e brillanti dovremo scegliere con cura il rossetto più adatto

Così come quando si mette il mascara bisogna fare attenzione ad evitare certi errori, allo stesso modo è importante scegliere bene il rossetto. Esistono, infatti, tanti altri criteri da considerare, e sono tutti mirati a farci apparire al meglio della nostra forma.

Riusciremo a far apparire i nostri denti subito più bianchi se utilizzeremo un colore che non avremmo mai ipotizzato. Stiamo parlando dell’azzurro o del blu.

Potrà sembrare assurdo, e invece è proprio così. Il contrasto netto tra queste tonalità richiamanti il ghiaccio creerà un effetto ottico super efficace sui nostri denti. Tutto ciò grazie alla componente “fredda” generata da questi colori.

Lucidalabbra e rossetti

In commercio potremo acquistare il nostro trucco blu in diverse varianti. Esistono, infatti, il gloss e il burrocacao azzurri che, però, una volta stesi sulle labbra, diventeranno magicamente trasparenti.

L’unico effetto che lasceranno sarà un velo di colore tendente, appunto, al turchino, che aumenterà di diversi gradi il bianco dei nostri denti.

Altri colori utili per far apparire più bello il nostro sorriso

Ovviamente, anche tra i colori più comuni esistono quelli che possono tornarci utili per far sembrare i denti splendenti. In particolare, andranno bene i toni tendenti al viola, quindi ben più scuri del fucsia.

Memorizzare quest’ultimo aspetto è molto importante, perché altrimenti otterremo l’effetto contrario a quello desiderato. Dei denti debolmente gialli, affiancati da labbra colorate di fucsia, infatti, risulteranno incredibilmente più gialli.

Allo stesso modo non andranno bene neanche i rossetti color carne, o le tonalità aranciate. Anche con questi toni, infatti, rischieremo di far sembrare denti e rossetto un tutt’uno davvero inguardabile.

Il trucco per non far macchiare i denti di rossetto

Inoltre suggeriamo un metodo facilissimo per evitare di macchiare i denti di rossetto. È davvero imbarazzante avere (ma anche vedere su altri) aloni di colore sui denti, ed ecco cosa dovremo fare per non correre questo rischio. Dopo aver messo il rossetto, basterà prendere un fazzoletto pulito e ben liscio, appoggiarlo sul labbro inferiore e poi chiudere la bocca. In questo modo, quando riapriremo la bocca, il fazzoletto avrà catturato l’eccesso di rossetto e i nostri denti saranno al sicuro.