Tra i pericoli evidenti a cui andiamo incontro d’estate non ci sono solo le zanzare e il caldo ormai tropicale. Sarebbe invece molto opportuno, come ricordano i medici, ridurre se possibile l’utilizzo del sale in cucina. Troppo sodio non farebbe infatti bene alla nostra salute, andando a minare non solo il cuore, ma anche i reni e il cervello. Soprattutto d’estate, l’abuso di sale, potrebbe andare a disturbare anche i vasi sanguigni. Coloro che soffrono di gambe pesanti e gonfiori agli arti inferiori lo sanno bene.

Vale la pena sottolineare come non sia solo il sale della pasta a essere pericoloso, ma anche quegli alimenti che ne contengono in eccesso. Soprattutto d’estate, dovremmo limitare il consumo di salatini, merendine salate, snack sfiziosi e tutto quanto potrebbe contenere sali in eccesso. Spazio, invece a questi tre cibi drenanti, che per la medicina sarebbero dei veri e propri jolly per la circolazione sanguigna.

Cosa significa affrontare una dieta di drenante

Sono sempre di più le donne che si sottopongono alla cosiddetta “dieta drenante”. Ne sentiamo anche spesso parlare, del termine “drenante”, che significa in maniera molto pratica: combattere ed eliminare i liquidi in eccesso nel nostro corpo.

Obiettivo numero 1 di questa dieta, ma anche dell’abitudine di assumere i cibi drenanti sarebbe quello di ridurre la famosa ritenzione idrica. Quell’accumulo di acqua nei tessuti, che va a formare poi la famosa cellulite. Così come i gas potrebbero stagnare nello stomaco a causa di queste verdure salutari.

Per evitare il gonfiore estivo delle gambe attenzione ad assumere troppo sale ma portiamo in tavola anche questi 3 benefici cibi drenanti

Probabilmente il cibo estivo più drenante in assoluto sarebbe l’anguria, vera e propria protagonista delle nostre tavole in queste caldissime giornate estive. L’anguria sembrerebbe essere conosciuta per i suoi poteri drenanti da tempi immemori. Altro frutto dolcissimo e altrettanto benefico per questa missione è il melone. Potrebbe sembrare un discorso molto pratico, ma quando diciamo sempre che anguria e melone ci fanno fare pipì, non è un caso.

I benefici

Il loro potere diuretico, riconosciuto dalla scienza, sarebbe uno dei migliori jolly proprio nell’attività drenante, al pari dei cetrioli. Ricchissimi di acqua, minerali, vitamine e fibre, questi potentissimi alleati della salute sarebbero consigliati proprio per evitare il gonfiore estivo delle gambe.

Lettura consigliata

È uno dei pesci più brutti e sottovalutati ma con i suoi nutrienti potrebbe essere il miglior alleato di cuore e cervello