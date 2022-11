Per evitare guai seri ai reni 4 alimenti potrebbero mantenerli in salute

I reni sono tra gli organi più delicati, eppure anche tra i più trascurati. Si sta molti attenti al cuore e all’apparato cardiovascolare, si fa prevenzione per fegato e polmoni, ma dei reni ci si interessa poco. Eppure, svolgono una funzione importantissima e per aiutare l’organismo a mantenerli sani basterebbe seguire delle piccole precauzioni nella nostra dieta quotidiana. Alcuni cibi più di altri possono fare bene a questi organi, come l’eccesso di alcuni alimenti potrebbe favorire un loro danneggiamento.

I reni sono due organi che hanno come funzione quella di produrre urina. Di fatto sono come dei filtri che ripuliscono sangue ed organismo dalle scorie, espellendole attraverso la pipì. Ma la loro funzione non si limita a questa azione, peraltro importantissima. I reni sono addetti alla produzione della eritropoietina, l’ormone determinante per la crescita dei globuli rossi. Inoltre, questi organi sono preposti alla produzione della renina, enzima importantissimo per la regolazione della pressione sanguigna. Infine, i reni si occupano anche di elaborare la vitamina D in modo che il nostro organismo la possa utilizzare in modo efficiente.

Come distinguere mal di schiena e dolore ai reni

Spezzare le reni è una locuzione che è entrata nel comune parlare. Nel gergo popolare si dice di avere male ai reni quando si ha il mal di schiena. Questa ultima espressione ci aiuta a capire come si possa confondere un problema ai reni con un semplice dolore alla schiena. Tale equivoco potrebbe portare a sottovalutare un serio problema ai reni retrocedendolo a semplice male alla schiena, magari dovuto a qualche sforzo. Invece un problema ai reni andrebbe riconosciuto immediatamente, per potere intervenire tempestivamente con le cure adatte.

I reni sono posizionati in fondo alla gabbia toracica, sui due lati del corpo e a contatto con i muscoli della schiena. Ecco perché quando si ha il mal di schiena si dice di avere male ai reni. In realtà il dolore causato da un malfunzionamento dei reni, per esempio un calcolo, si può manifestare nella schiena, ma anche all’altezza dell’inguine e della coscia.

In genere, poi, un problema al rene dovrebbe essere accompagnato da sintomi come minzione dolorosa, urina torbida, nausea, vomito, stanchezza costante e anche febbre. Un dolore costante su un lato della parte bassa della schiena, accomunato a uno o più di questi sintomi, potrebbe indicare un problema ai reni.

Per evitare guai seri ai reni alcuni cibi potrebbero essere di aiuto per mantenerli efficienti

Come per tutti gli organi, anche per i reni una dieta equilibrata potrebbe aiutare a prevenire eventuali problemi, specialmente con l’avanzare dell’età. Alcuni alimenti più di altri sono potenzialmente deleteri per i reni, perché contengono un minerale che potrebbe danneggiare il funzionamento di questi organi. Altri invece favorirebbero il corretto funzionamento dell’apparato renale.

Secondo un recente studio della Johns Hopkins University di Baltimora una dieta a base di frutta e verdura darebbe un grosso aiuto ai reni. Inoltre la ricerca, pubblicata dalla rivista Clinical Journal of the American Society of Nephrology, mostra come l’eccessivo uso di alimenti zuccherati sarebbe dannoso. I medici hanno monitorato 14.000 pazienti per 24 anni. Lo studio ha rilevato che i reni più in salute erano di chi assumeva 9 o 10 porzioni al giorno di frutta e verdura.

Mele, pere e arance, ma anche ananas e mirtilli, sono i frutti che meglio si addicono a una dieta pro reni. Anche l’apporto di porzioni di verdura aiuterebbe la salute dei reni, in particolare verdura a foglia scura e verde, come broccoli e sedano. I legumi sono altrettanto importanti per la salute di questi organi, in particolare fagioli e lenticchie, ma anche arachidi naturali.

Infine, per evitare guai seri ai reni, in una dieta non potrebbero mancare gli alimenti integrali ricchi di fibra. Ecco perché la pasta, meglio se integrale, è importantissima per il nostro organismo. Una dieta priva di questo elemento potrebbe portare a guai seri, non solo per i reni ma per tutto l’organismo.