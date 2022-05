La primavera è uno dei momenti migliori per prendersi cura dei propri spazi verdi, sia all’interno che all’esterno. Infatti, ci sono molte attività da fare e parecchie possibilità per fare crescere delle nuove piante. Anche in questo caso ci vogliono sia la pazienza che i giusti trucchi e non c’è la necessità di spendere tanti soldi. Abbiamo già parlato a lungo degli scarti da cucina e di come questi possano aiutarci quasi a costo zero, per portare a termine queste operazioni. Infatti, questi due alimenti combinati insieme, ad esempio, possono essere veramente un toccasana per i nostri terreni. Vediamo però quali altri potrebbero tornarci utili. Ad esempio, mai buttare il limone o l’arancia dopo averli spremuti: possono infatti essere utilissimi per la crescita dei nostri esemplari vegetali. Scopriamo insieme in quale modo.

I vari benefit apportati dalle scorze degli agrumi

Prima però illustriamo in breve la grande vastità degli utilizzi degli agrumi. Le bucce dei limoni e delle arance possono essere impiegate in cucina per dare più gusto ed espressività ai propri piatti, principalmente i secondi di carne o pesce. Però, oltre a conferire ai piatti un sapore fresco e particolare, questa mossa risulterebbe anche utile per la nostra salute. Infatti la maggior parte delle vitamine e dei benefici nutrienti di cui abbiamo già parlato sono contenuti principalmente all’interno del rivestimento esterno.

Se non si volesse impiegare queste parti per uso alimentare, tuttavia, si potrebbero usare per profumare le mura domestiche. Le bucce sono anche ottime per profumare gli interni della casa. Basta infatti semplicemente metterle a seccare sui termosifoni per diffondere in giro il loro delizioso aroma.

Mai buttare il limone o l’arancia spremuti, possono valere oro per le nostre piante e far sorridere il giardino

Se si volessero utilizzare per il giardinaggio, invece, basterebbe semplicemente bucare le metà bucce spremute con dei chiodi per poterle utilizzare come dei piccoli vasi. In questo modo si creeranno dei piccoli buchi, essenziali per la crescita e l’espansione delle radici. Una volta fatto, basta infatti riempirle di terra e dei propri semi preferiti. In questo modo si possono creare dei piccoli semenzai fai da te di cui prendersi cura. Questi, oltre ad essere totalmente biodegradabili, possono essere direttamente poi piantati all’interno di un vaso più grosso quando cominciano a mettere fuori le radici.

Approfondimento

