Il diabete è una malattia che colpisce molti italiani. L’anguria è tra i frutti di stagione da evitare per non peggiorare il quadro clinico. L’ anguria ha un indice glicemico di 72, posizionandola in alto nella scala dell’indice glicemico. Giusto per rendere l’idea il cioccolato ha un IG pari a 40. Quindi per evitare di aumentare l’indice glicemico basta eliminare questo frutto estivo dolce e succoso.

Le proprietà dell’anguria

Però va detto che l’anguria ha molte proprietà benefiche. Prima di tutto è ricchissimo di acqua perciò sazia facilmente. Di contro il cocomero non è annoverato tra i frutti più digeribili proprio per la presenza eccessiva d’acqua che ostacola l’azione digestiva dei succhi gastrici. Perciò chi soffre di cattiva digestione, colite o gastrite deve tenere lontano l’anguria.

Di conseguenza molti consigliano di mangiare il frutto dell’estate lontano dai pasti semmai come spezzafame.

Utile d’estate ma senza esagerare

Molte persone mangiano l’anguria per il suo potere dissetante e per la carica di vitamine e minerali. Il cocomero contiene molta vitamina C utile per contrastare l’azione dei radicali liberi prevenendo di conseguenza l’invecchiamento cellulare.

Licopene e beta-carotene

Altri due antiossidanti sono presenti nel frutto dell’estate come il licopene e il beta-carotene. Il primo previene la formazione di tumori e l’invecchiamento. Inoltre ha un’azione antinfiammatoria e protegge gli occhi dalla degenerazione dovuta all’età.

Il beta-carotene, invece, è indispensabile per la crescita ossea e per mantenere sana la pelle.

Il potere dei sali minerali

Mangiare anguria può tornare utile per abbassare la pressione arteriosa e contrastare la ritenzione idrica per la presenza del potassio.

Inoltre la presenza del fosforo è importante per la salute di ossa e denti mentre l’amminoacido non essenziale citrullina protegge l’apparato cardiovascolare. L’anguria aiuta ad abbassare la pressione ed è anche remineralizzante per il corpo umano.

Utile anche per la linea

Mangiare anguria contrasta la cellulite poiché essendo diuretico favorisce la perdita dei liquidi in eccesso.

Parallelamente è un toccasana per disintossicare i reni e prevenire la cistite. Chi per il caldo o per altro motivo si sente spossato o stanco deve mangiare anguria a volontà e ritroverà l’umore giusto. Invece per evitare di aumentare l’indice glicemico basta eliminare questo frutto estivo dolce e succoso.