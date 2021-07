Leggendo questo articolo, i nostri Lettori sapranno come curarsi gratuitamente da almeno 16 malattie andando semplicemente in riva al mare.

Probabilmente molti italiani non sanno del potere del mare sulla nostra salute. Scegliamo di andare in spiaggia più per motivi di svago e relax invece che per prevenire da alcune malattie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ciò non vuol dire buttare i farmaci e non ascoltare i medici perché purtroppo gli acciacchi devono sempre essere monitorati da professionisti esperti. Però trascorrere giornate sulla spiaggia a contatto con il mare aiuta molto e rappresenta una vera e propria cura per determinate malattie.

I benefici di stare in spiaggia

Salsedine, iodio e raggi solari generano molti benefici sul corpo umano. Un soggiorno in riva al mare non è un toccasana solo dal punto di vista psicologico ma aiuta in caso di allergie respiratorie, anemie, artrosi, depressione.

Inoltre, secondo la scienza, è utile per combattere distorsioni, fratture, ipotiroidismo, malattie ginecologiche, reumatiche, psoriasi e rachitismo.

Il mare e i benefici sulla bellezza

Ora vedremo gli effetti benefici di andare a mare. L’acqua contiene una notevole concentrazione di sali minerali. Perciò chi ha problemi di ritenzione idrica ha da giocarsi questa carta per combattere l’inestetismo. Infatti i sali minerali per osmosi favoriscono l’eliminazione, attraverso la pelle, dei liquidi accumulati nei tessuti.

Rimanendo sempre nel campo della bellezza, il sale marino stimola le terminazioni nervose dell’epidermide. Di conseguenza il metabolismo si accelera e il corpo brucia grassi combattendo i chili di troppo.

Infine nuotare rilassa i muscoli e scioglie le contratture svolgendo un ruolo importante per articolazioni bloccate da artrite e artrosi.

L’influenza del mare sulla salute

Respirando l’aria vicino alla costa è un toccasana per i nostri polmoni perché c’è una quantità elevata di cloruro di sodio, magnesio, iodio, calcio, potassio, bromo e silicio. Un aerosol marino naturale aiuta i polmoni tanto è vero che la respirazione migliora sensibilmente fin dai primi giorni.

Curarsi gratuitamente da almeno 16 malattie andando semplicemente in riva al mare

Ora per completare il quadro vediamo perché immergersi in acqua rinforza il sistema circolatorio. Pressione, temperatura e moto ondoso praticano un massaggio su tutto il corpo, di conseguenza la circolazione viene riattivata naturalmente.