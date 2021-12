Con l’arrivo definitivo del gelo, scatta come sempre l’obbligo di montare le gomme invernali sull’auto, pena una multa salata. Anche se non tutti i territori lo prevedono, è comunque utile sostituire le gomme estive con quelle invernali. L’alternativa è avere le gomme 4 stagioni, oppure tenere in auto le catene per ogni evenienza.

In ogni caso, dato l’aumento dei prezzi degli pneumatici soprattutto sugli ecommerce, ecco i 10 passi per risparmiare soldi comprando online senza commettere errori. Una volta recuperate le gomme adatte alla propria auto, è utile conoscere qualche accorgimento per evitare che si rovinino nel tempo.

Per evitare che le gomme dell’auto si rovinino ecco alcuni consigli per conservarle più a lungo e risparmiare

Per mantenere le gomme dell’auto più a lungo ed evitare di spendere altri soldi, innanzitutto bisogna usarle nel modo corretto. Controllare ogni 2 o 3 mesi la pressione per mantenerla al giusto livello, in particolare se si prevede di fare un viaggio a lunga percorrenza. Avere le gomme a terra o con la pressione sbagliata può, infatti, far aumentare il consumo del carburante e ridurre la durata delle gomme stesse.

Se invece si devono riporre gli pneumatici per un certo tempo, ad esempio nel cambio di stagione, è importante conservarli nel modo giusto. Prima di tutto è utile lavarli e asciugarli con cura.

Inoltre, tenerli lontani da fonti dirette di calore e luce, ma anche da tubature e trasformatori elettrici.

Se si hanno a disposizione luoghi freschi e riparati come cantine e garage, è bene preferirli agli spazi aperti, dove gli pneumatici potrebbero danneggiarsi. Riposti in pila su una superficie pulita, oppure appoggiati o appesi in verticale, l’importante è che siano ben riparati.

Altri 2 consigli per mantenere meglio gli pneumatici

Quindi, per evitare che le gomme dell’auto si rovinino ecco alcuni consigli per conservarle più a lungo e risparmiare. Una volta seguiti questi accorgimenti, ecco altri 2 consigli per mantenere meglio gli pneumatici.

È importante smontarli se non usiamo l’auto per molto tempo, indicativamente da un mese in su. Inoltre, può essere ottimale cambiare la posizione delle gomme per bilanciarne l’usura. In tal caso, controllare la modalità corretta in base al tipo di trazione dell’auto.

Quando gli pneumatici sono ben tenuti e in regola, si può finalmente partire.

