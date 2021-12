È diverso dal solito baccalà questo pesce economico in un piatto che allontana la debolezza e rinforza il cuore

Dicembre è uno dei mesi più freddi dell’anno per quanto riguarda le temperature ma è il più caldo per quanto riguarda le emozioni. Le vacanze natalizie infatti consentono a tante famiglie di riunirsi e a tanti amici di rivedersi dopo tempo. Insomma il Natale è davvero un’occasione per riscaldare i cuori. Tra le numerose occasioni, non mancano pranzi e cene che potrebbero mettere a repentaglio la linea e peggio ancora i valori del sangue. Si pensi alla glicemia, al colesterolo e ai trigliceridi. Pertanto per avere una vita lunga si potrebbero seguire poche regole per tenere a bada la glicemia anche durante le vacanze di Natale.

La natura offre per ogni periodo dell’anno alimenti in grado di soddisfare i fabbisogni del nostro organismo. Ad esempio crudo o cotto quest’ortaggio invernale aiuta a combattere la solita stanchezza e i frequenti dolori alle ossa.

Le alici o acciughe sono un’importante fonte di omega 3 in grado di proteggere il cuore e le arterie, ma non solo. Oltre ad essere economiche, sono ricche ferro, calcio e fosforo. Per questo sono ottime alleate della salute di denti, ossa, del sistema muscolare e cardiovascolare. Inoltre sono anche ricche di selenio fondamentale per le difese antiossidanti. Anche la scarola, un ortaggio tipicamente invernale è un’importante fonte di vitamina K. Addirittura una sola porzione può soddisfare il fabbisogno giornaliero di un adulto. Questa vitamina è molto importante contro i dolori articolari in quanto rafforza l’apparato scheletrico. Inoltre la scarola è anche un’ottima fonte di fibre. A tal proposito per andare in bagno e aiutare il transito intestinale ecco quest’ortaggio autunnale in un piatto gustoso.

Per la preparazione del nostro piatto occorreranno:

1 kg di alici fresche già pulite;

1 kg di scarola;

pangrattato;

pinoli;

gherigli di noci;

peperoncino;

200 gr di provola a cubetti;

Olio evo;

Sale q.b.

8/10 pirottini di alluminio.

Per prima cosa laviamo bene la scarola ed eliminiamo le foglie esterne, staccando le altre dal torsolo. Versiamo un filo d’olio in un’ampia padella e aggiungiamo aglio, peperoncino, le foglie di scarola, le noci, i pinoli e il sale. Facciamo cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo, ungiamo con un po’ d’olio i pirottini, spolveriamo il pangrattato e adagiamo i filetti di alici uno accanto all’altro sui lati e uno sul fondo. Terminata la cottura della scarola, mettiamo un po’ di scarola nei pirottini rivestiti di alici e qualche cubetto di provola, e chiudiamo il tortino con le alici. Spolveriamo sopra un po’ di pangrattato e un filo d’olio e inforniamo per 15/20 minuti a 180/200 gradi. A questo punto non resta che deliziare i nostri ospiti e il nostro palato.