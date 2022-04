WhatsApp sembra avere pronto un nuovissimo aggiornamento. Come noi tutti sappiamo, possiamo mostrare l’ultimo accesso su questa applicazione a tutti, oppure possiamo nasconderla a tutti.

Quando parliamo di ultimo accesso si intendono la data e l’ora in cui un utente è entrato nell’applicazione l’ultima volta. Questo dato solitamente si trova sotto al nome della persona con cui stiamo chattando.

È importante non confondere con le spunte blu della chat. Anche queste si possono nascondere e rimuovere, ma stanno a indicare quando una persona ha letto il messaggio.

Infatti, non appena il nostro destinatario avrà letto il messaggio, la spunta del messaggio diventerà blu. Se, però, cambiamo questa impostazione, potrà restare grigia.

L’aggiornamento dell’app

WhatsApp ha in realtà lanciato da poco un nuovo aggiornamento. Stiamo parlando della funzione “Community”.

Questa nuova funzione potrebbe essere molto utile a parecchi. Si tratta, infatti, di una nuova sezione all’interno di WhatsApp dove sono raccolti tutti i gruppi.

In questo modo per chi li gestisce sarà più facile trovarli ed essere sempre in contatto con i vari partecipanti. Ma sembra esserci di più. Perché, secondo il noto sito WabEtainfo , infatti, sta per arrivare un nuovissimo aggiornamento.

L’ultimo accesso su WhatsApp cambierebbe di nuovo e ci sono degli interessanti aggiornamenti per chi lo usa

Sembra, quindi, che sia in arrivo un nuovo aggiornamento. Una funzione che potrebbe essere molto utile ad alcuni. Come ben sappiamo, possiamo negare ai nostri contatti di sapere il nostro ultimo accesso sull’applicazione. Oppure possiamo mostrarlo a tutti.

Con questo nuovo aggiornamento sembra, invece, che possiamo creare una specie di lista di amici stretti. Un po’ come quella che è già presente su Instagram. Lì, infatti, possiamo pubblicare delle storie che sono visibili solo a una stretta cerchia di persone e non a tutti.

WhatsApp sembra andare in quella direzione. Sarà possibile mostrare l’accesso solo ad alcune persone, diciamo a una lista di contatti selezionati. Questi saranno in grado di conoscere il nostro ultimo accesso. E così WhatsApp sembra aggiungere un’ulteriore funzione nella sezione privacy.

Una funzione che potrebbe sembrare poco utile, ma che in realtà non lo è affatto. Soprattutto in alcuni casi, dato che se anche solo per tre ore qualcuno non si collega su WhatsApp già lo diamo per disperso e siamo pronti a chiamare la polizia. E così l’ultimo accesso su WhatsApp cambierebbe di nuovo e potrebbe arrivare questo nuovo aggiornamento.

