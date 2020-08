Scoperto il vero segreto della felicità. E noi ve lo riveliamo. Forse mai come a Ferragosto, si può apprezzare quanto il tempo sia prezioso. Pensiamoci bene, è l’unica festa dell’anno dedicata al riposo. Il giorno di vacanza nel periodo delle vacanze. Un momento da dedicare solo a noi stessi, da impiegare come più ci piace.

Ebbene in questa festa che esalta il riposo, vorremmo farvi riflettere su come si può essere più rilassati e felici nella vita. Un gruppo di economisti americani ha scoperto il vero segreto della felicità. E noi ve lo riveliamo.

Una cosa che si può comprare e che ci rende tutti felici

Il tempo è talmente prezioso, che si può comprare. Tanto che un pool di economisti universitari statunitensi e canadesi, della Harvard University, ha fatto uno studio in proposito. Scoprendo che un modo con cui i soldi possono fare la felicità, è quello di acquistare del tempo. Ovvero pagare persone per fare mansioni che noi non vorremmo fare.

Pensiamoci bene, quanti di noi si affidano ad una persona per pulire casa? Quanti portano l’auto a lavare? Chi ha figli affida i bimbi alla baby sitter. I vestiti gli portiamo in lavanderia. Eppure tutte queste operazioni le potremmo fare noi stessi. Pulire casa, lavare l’auto, fare la lavatrice, stare con i figli.

In tutti questi ed altri casi, altro non si fa che acquistare del tempo libero. Eppure per molti acquistare servizi che liberino da incombenze e ci lascino più tempo libero, è una scelta quasi evitata. Per due motivi, che analizzeremo nelle righe successive.

Gli economisti di Harvard hanno fatto un esperimento. Hanno preso due gruppi di persone. A ciascun membro hanno dato 40 dollari da spendere nei fine settimana. Un gruppo doveva impiegare i 40 dollari in shopping. Mentre quelli dell’altro gruppo, dovevano utilizzare la somma nell’acquisto di servizi che gli facessero guadagnare del tempo libero.

Alla fine dei due fine settimana di esperimento, agli economisti è stato evidente un fatto. Che il gruppo che aveva impiegato i 40 dollari nell’acquisto del tempo libero, era mediamente più rilassato dell’altro gruppo. Perché impiegare il tempo nel fare ciò che desideriamo, ci fa rilassare e godere delle piccole cose della vita che ci piace fare. E questo ci rende felici.

Il segreto è imparare a delegare

Perché molti non comprano del tempo libero per sé stessi, o per la loro famiglia? Per due motivi. Quello principale, e più nascosto, è che si fa fatica a delegare. Pensiamo che certe cose siamo in grado di farle bene solo noi. E le facciamo solo noi, non lasciamo l’incombenza ad altri.

Il secondo motivo è la volontà di risparmiare soldi. Così si tende a fare tutto noi, senza delegare, per accumulare del denaro. Che poi inevitabilmente spendiamo per acquistare cose non necessarie. Un vestito, un paio di scarpe, un cellulare ultimo modello. Oggetti che dovrebbero farci sentire meglio, più contenti, ma che abbiamo avuto sprecando del tempo prezioso.

Riflettete la prossima volta che avete da fare una cosa. La dovete fare solamente voi, oppure potete pagare qualcuno per farla al posto vostro?

