Con l’arrivo dell’autunno si ripresenta puntualmente un problema. Questo è piccolino e di colore verde ma capace di procurare enormi fastidi. Stiamo parlando proprio delle cimici, innocue per l’uomo ma con due difetti davvero antipatici.

Il primo è il cattivo odore che emanano per difendersi da noi o quando le schiacciamo, l’altro è il rumore che fanno quando volano. Ma mentre d’estate le cimici vivono all’aperto e sono impegnate a distruggere giardini e orti, in autunno le cose si complicano perché prendono di mira le nostre case.

Infatti, le escursioni termiche di questo periodo, le piogge e i venti, invogliano questi insetti a lasciare foglie e piante e a trovare un riparo più consono. Le cimici adorano il caldo e l’asciutto e li ritrovano proprio nelle nostre dimore.

Ma c’è qualcosa che possiamo fare per evitare una convivenza spiacevole con questi insetti verdi, rumorosi e maleodoranti? La risposta è sì e basta attuare alcune semplici accortezze.

Gli infallibili metodi per prevenire una terribile infestazione da cimici in casa

In questo caso la regola d’oro è meglio prevenire che curare. Anche se esistono mille e più metodi per sterminare le cimici, meglio non averci proprio a che fare evitando che infestino le nostre case. Ecco, quindi, alcuni infallibili metodi da seguire.

Fuori e dentro casa

La prima cosa che possiamo fare è passare un po’ di tempo a ispezionare l’esterno della nostra casa per scovare i possibili punti d’ingresso.

In particolare, un punto debole potrebbero essere gli infissi ai quali potremmo aggiungere dei para spifferi o delle guarnizioni. Ma poi dovremmo passare al setaccio anche l’interno della casa e pulire, controllare e sigillare per bene i battiscopa e i cassonetti delle tapparelle.

Questi, infatti, sono due covi amati dalle cimici ma che magari sottovalutiamo. Se, inoltre, avessimo un camino anche questo meriterebbe un attimo di attenzione. Potremmo, infatti, istallare delle reti a protezione in corrispondenza delle sue prese d’aria.

In giardino

Se la nostra casa fosse immersa nel verde, dovremmo perlustrare anche il giardino perché è da qui che le cimici migrano verso casa.

Se è il caso procediamo, quindi, con una disinfestazione e con un po’ di giardinaggio potando gli alberi e gli arbusti più vicini alla casa.

Dalla cantina e dal garage

Se avessimo, poi, una cantina o un garage come ripostiglio dovremmo controllare tutte le nostre cose prima di portarle in casa. Anche questi due luoghi, infatti, possono ospitare le cimici durante l’autunno e l’inverno e queste potrebbero nascondersi ovunque.

Eliminare possibili fonti di cibo

Infine, le cimici entrano in casa non solo per ripararsi dal freddo e dalle piogge ma anche per nutrirsi. Per questo dovremmo sigillare per bene i nostri alimenti, buttare l’immondizia in bidoni con buoni coperchi e pulire regolarmente il pavimento per eliminare le briciole.

Ecco, allora, quali sono gli infallibili metodi per prevenire una terribile infestazione da cimici in casa. Non trascuriamo nessuna parte, controlliamo con massima attenzione, facciamo un po’ di bricolage e giardinaggio e il gioco è fatto.

