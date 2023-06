Per eliminare velocemente afidi e parassiti dalle piante ecco 2 soluzioni casalinghe consigliate da Luca Sardella

I consigli di Luca Sardella per afidi e parassiti-proiezionidiborsa.it

Gli animaletti delle piante sono un vero e proprio incubo. Si annidano tra le foglie e si nutrono della loro linfa fino a farle completamente morire. Per cercare di risolvere il problema è necessario agire tempestivamente e utilizzare i consigli dell’esperto Luca Sardella. Vediamo quali rimedi propone il conduttore.

Con l’arrivo della primavera dobbiamo necessariamente dedicare del tempo al nostro giardino. Non c’è solo la necessità di aumentare il numero delle irrigazioni e la quantità di acqua.

Ma dobbiamo anche eliminare le erbe infestanti che potrebbero togliere spazio e nutrienti alle piante del giardino. Nelle zone dove non batte il sole, poi, controlliamo che durante l’inverno non si sia creato il muschio. Pericoloso perché potrebbe rovinare le superfici o anche farci scivolare.

Concimazione e potatura

Ora possiamo passare alla concimazione. Ricordiamo di utilizzare dei prodotti ricchi di potassio e fosforo. Nutrienti utili per la crescita di nostri piccoli arbusti. Le piante in vaso o coltivate in piena terra, devono essere concimate con regolarità dalla primavera all’autunno.

Non dimentichiamoci della potatura: uno dei primi lavori da fare. Un’operazione fondamentale perché ci permette di eliminare i rami secchi e quelli malati, al fine di garantire la sicurezza e la crescita ottimale della pianta.

Per eliminare velocemente afidi e parassiti dalle piante affidiamoci ai rimedi di Luca Sardella

Per evitare che le nostre piantine siano prese di mira dai parassiti affidiamoci ai consigli di un esperto del settore. Chi non conosce il celebre Luca Sardella; autore e conduttore di alcuni famosi programmi televisivi. Luca Sardella è un agronomo e tramite, rubriche, interviste e libri elargisce consigli sul Mondo delle piante.

Ma torniamo ai nostri odiati parassiti. Parliamo di piccoli animaletti infestati che possono compromettere seriamente la salute della nostra pianta. Si attaccano ad una parte di essa per poi intaccare tutta la superficie, fino a farla completamente seccare.

Cocciniglie, bruchi, mosca bianca, ragnetti rossi. Sono solo alcuni dei parassiti che ogni giorno dobbiamo combattere.

Per eliminarli possiamo utilizzare dei prodotti chimici o come suggerisce Luca Sardella, in una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, usare 2 metodi naturali.

L’ortica non solo come pianta

Per eliminare velocemente afidi e parassiti dalle piante potremmo utilizzare l’ortica. Parliamo di quella pianta erbacea con foglie ovali, allungate e dentellate. Sono ricoperte da una leggera peluria urticante. Infatti, quando raccogliamo le foglie non dimentichiamo di indossare dei guanti.

Per preparare il nostro antiparassitario casalingo Luca Sardella ci consiglia di far bollire in acqua qualche manciata di ortica. Una volta raffreddato il composto, filtriamolo e spruzziamolo sulle piante.

Secondo consiglio: il tabacco

Anche il secondo metodo è molto semplice da mettere in pratica. Ci serve solo il tabacco di qualche mozzicone di sigaretta e farlo macerare in acqua calda. Una volta raffreddato, filtriamo il composto e utilizziamolo sulle piante.

Il conduttore ci consiglia di non spruzzare questi antiparassitari naturali sui fiori perché potremmo rovinarli. Ma nebulizziamoli sulle foglie, là dove c’è una concentrazione maggiore di parassiti.