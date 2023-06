Il dollaro statunitense è salito venerdì dopo che il rapporto sui salari non agricoli di maggio ha mostrato un aumento dell’occupazione, mentre gli operatori hanno valutato i vantaggi della Federal Reserve statunitense che potrebbe saltare un aumento dei tassi a giugno. In generale, quindi, continua a debolezza dell’euro contro il dollaro nonostante i tentativi di recupero della moneta unica europea. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se ci sarà un ritorno verso la parità oppure l’euro riprenderà a correre come ha fatto tra ottobre 2022 e aprile 2023.

Continua la debolezza dell’euro contro il dollaro: ritorno verso la parità? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 2 giugno la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0708, in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,13% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Dopo la mancata rottura del massimo in area 1,1092, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e raggiungendo e superando l’obiettivo in area 1,0852. La mancata tenuta di questo livello potrebbe sancire la definitiva inversione al ribasso con possibilità di discesa fino in area 1,068.

Da notare, però, che il supporto intermedio in area 1,0701 ha tenuto e potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per un nuovo rialzo. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura giornaliera superiore a 1,0852. Chiaramente per una ripresa più duratura potrebbe essere decisivo il superamento di area 1,1092.

Time frame settimanale

Quinta settimana di fila al ribasso. Un pattern che non si registrava dal marzo 2022.

Sul settimanale la situazione è molto chiara. Area 1,109 ha frenato l’ascesa delle quotazioni facendole ritracciare. Un punto di approdo naturale potrebbe essere area 1,0579 che già in passato ha frenato la discesa del cambio euro dollaro. Per le prossime settimanale, quindi, monitorare con attenzione i due livelli di prezzo indicati.

Da notare che la rottura di questo supporto potrebbe spingere le quotazioni verso la parità.

