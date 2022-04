“Tempus fugit” dicevano i latini e non c’è nemmeno bisogno di tradurlo. Sta di fatto che sembra ieri Natale e già ci troviamo a Pasqua. Qualcuno potrebbe lamentarsi di avere ancora la pancetta delle feste dicembrine. Allora consigliamo questo articolo per rimettersi in forma. Però, ricordandoci di essere all’interno di una rubrica di ricette e non di fitness, torniamo a parlare della tavola. E, in particolare, dando il cambio e mandando in panchina per una volta tanto, i soliti e gustosissimi ripieni di tortelli, ravioli e tortellini. Ecco una ricetta audace, della splendida Sicilia, che farà innamorare proprio tutti. Basta coi soliti tortellini alla carne e agli spinaci, affidiamoci a questa ricetta che richiederà il bis a gran voce.

La ricetta dei tortelli con melanzane e noci

“Se abitassi in Sicilia, sarei 100 kg”, è la classica frase di molti maschietti. Come dare loro torto, data la cucina paradisiaca di questa splendida Regione. Proprio alla Trinacria, rubiamo oggi la ricetta dei tortellini alle melanzane e noci con:

220 grammi di melanzane;

300 grammi di ricotta;

7/8 noci spezzettate;

salvia e prezzemolo;

parmigiano grattugiato;

olio Evo;

sale.

Questi gli ingredienti per il ripieno, mentre per il condimento, ci serviranno:

mezzo chilo di pomodori belli maturi e sodi;

alcune foglie di basilico;

peperoncino macinato;

olio Evo;

sale.

Tralasciamo per motivi di spazio e per ovvietà le indicazioni per impastare i tortellini, comunque seguendo la più classica delle ricette.

Basta coi soliti tortellini alla carne e agli spinaci ma per Pasqua segniamoci questa ricetta siciliana che strabilierà come per magia i nostri ospiti

Partiamo con la preparazione seguendo queste fasi:

tagliamo a fettine le melanzane, salandole leggermente con del sale grosso e lasciandole per una mezz’oretta a scolare l’acqua naturale;

prepariamo la sfoglia con la ricetta tradizionale dei tortellini;

riprendiamo le nostre melanzane e mettiamole a dorare in forno su una teglia precedentemente oliata, avendo cura di scottare entrambi i lati;

una volta tolte dal forno, sminuzziamo le melanzane, aggiungendo in una terrina, la ricotta, del parmigiano, le noci spezzettate, salvia e prezzemolo tritati;

mescoliamo per bene il tutto, formando un bell’impasto omogeneo;

a questo punto, tagliamo la sfoglia per creare i tortellini, ripiegandoli magari a forma di triangolo, dopo averli farciti. Attenzione a richiudere bene gli estremi, perché non si aprano durante la cottura;

mentre i tortelli riposano su uno strofinaccio, passiamo nel passaverdura i pomodori, dopo averli sbollentati e pelati;

cuociamoli in un tegame con dell’olio per una mezz’oretta, regolandoli di sale e unendo a fine cottura del peperoncino in polvere e ancora un po’ di basilico sminuzzato;

cuociamo i tortellini, scoliamoli e inseriamoli in una zuppiera assieme al nostro condimento.

