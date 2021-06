Stiamo trascorrendo un piacevole pomeriggio sul nostro balcone o in giardino, quando sentiamo un ronzio. Ci giriamo e vediamo davanti a noi una vespa o, peggio ancora, una zanzara pronta a pungerci.

Ogni volta è sempre la stessa storia, gli insetti sono pronti a rovinarci i momenti rilassanti all’aperto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La soluzione a tutti i nostri problemi è una pianta. Le piante, infatti, non hanno solo una funzione estetica. Alcune di queste ci aiutano anche ad allontanare i fastidiosi insetti.

In particolare ce n’è una il cui odore risulta particolarmente sgradevole a vespe, zanzare e persino a pulci e zecche. L’ideale, quindi, per chi vive in casa con un animale domestico. Scopriamo insieme di che pianta si tratta.

Diciamo addio a vespe e zanzare con questa pianta aromatica dalle straordinarie potenzialità

Forse non tutti lo sanno, ma le vespe possono esserci addirittura d’aiuto. Queste, infatti, si cibano anche di piccoli insetti come afidi delle piante, ragni e zecche. In questo modo, ne limitano la diffusione e quindi ci aiutano, in un certo senso.

Il problema è che questi animali possono diventare pericolosi se ci pungono. In caso di particolari allergie, la puntura di una vespa può causare addirittura lo shock anafilattico, con conseguenze anche mortali.

Ecco perché è giusto cercare di tenerle lontane con metodi naturali. E l’aiuto ce lo fornisce proprio la natura.

La pianta giusta in questi casi è la mentuccia. Tenerne una sul balcone o in giardino ci tornerà molto utile. La mentuccia si differenzia dalla menta dalla forma dei suoi fiori, ma il profumo è comunque molto gradevole.

Questa pianta fungerà da repellente naturale per vespe, ma anche per le fastidiose zanzare. Il suo potere funzionerà anche contro pulci e zecche, rischiosi quando ci sono in casa animali domestici. Finalmente diciamo addio a vespe e zanzare con questa pianta aromatica dalle straordinarie potenzialità.

Approfondimento

L’infallibile metodo per eliminare le formiche dai nostri orti e giardini in una sola mossa semplice e gratis