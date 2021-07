Emergono dai tubi di scarico, si nascondono nei mobili di legno, sotto gli elettrodomestici, o vicino alla spazzatura. Stiamo parlando degli scarafaggi e delle blatte, la cui presenza è sicuramente poco gradita nelle nostre case.

In estate le temperature sono più alte, e ciò fa sì che gli insetti siano più attivi e si riproducano. Succede anche alle blatte, che in questo periodo aumentano di numero e invadono case e giardini.

Il rischio di infestazioni di blatte aumenta se abbiamo un orto, un giardino o un balcone pieno di piante.

In questi casi, sconsigliamo l’utilizzo di insetticidi chimici, che sono velenosi e nocivi per l’ambiente, oltre che per la salute dell’uomo.

Allontaneremo le blatte in poche e semplici mosse, grazie a una sola sostanza naturale. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Per eliminare questi pericolosi insetti da orti e giardini basta solo 1 prodotto economico

Il primo dettaglio utile da conoscere è che le blatte sono insetti onnivori. Mangiano di tutto, e trovano nutrimento anche in un ammasso di capelli caduti sul pavimento, o un residuo di cibo dimenticato. Inoltre le blatte sono pericolose perché possono veicolare molte malattie.

Ecco perché è molto importante avere una casa pulita per prevenire possibili infestazioni.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato il metodo economico e geniale per liberarsi una volta per tutte dalle formiche.

Ci siamo concentrati anche sulle zanzare, suggerendo un prodotto molto efficace per non avere più queste rotture di scatole. In alternativa è sufficiente anche scegliere le piante giuste per allontanare definitivamente zanzare, ragni e altri insetti.

Poche e semplici mosse

Per scacciare il problema delle blatte, invece, basterà utilizzare l’olio di neem. Si tratta di un olio naturale ricco di proprietà benefiche. Ha moltissime funzioni, ma ha un odore che risulta molto sgradevole agli insetti. Nonostante questo, non è nocivo per persone o animali e non crea danni all’ambiente.

Basterà versare delle gocce di questo olio su alcuni batuffoli di cotone, e distribuire questi ultimi negli angoli di casa. Sembrerà incredibile eppure per eliminare questi pericolosi insetti da orti e giardini basta solo 1 prodotto economico. Potremo posizionare i batuffoli anche nelle fessure o in ogni ingresso, in base a dove abbiamo notato gli insetti.