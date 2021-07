In questo periodo ci piace passare tanto tempo all’aperto ed è ancora meglio se siamo in un giardino fiorito coltivato da noi.

Per diventare, però, dei giardinieri provetti bisogna conoscere tante cose e prendersi cura nel modo giusto delle nostre piante. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i lettori in questo senso. In un articolo precedente, per esempio, abbiamo indicato un metodo ottimo per scegliere sempre i fiori giusti per il balcone.

Oggi, invece, andiamo a vedere un fiore in particolare, sicuri che sia perfetto un po’ per tutti e che sboccia proprio in questo periodo. Questo è l’incredibile fiore che dona profumo e tanto colore al giardino.

Ecco di cosa si tratta

Chi si chiede cosa piantare in giardino può orientarsi sull’allium. Si tratta di un fiore con una testa a cupola di colore lilla. Esso è denso di petali e crea una vera esplosione di colore in qualunque posto venga inserito. È perfetto per giardini, balconi e, perché no, anche per un bouquet.

L’allium è bellissimo da vedere ed ha anche un buonissimo profumo, quindi mettiamolo in una zona in cui si possa godere appieno di esso. I suoi bulbi, però, hanno un odore che ricorda quello dell’aglio, quindi stiamo attenti. Il nome “allium” significa proprio “acre, bruciante” ed è rivolto proprio all’odore dei bulbi.

L’allium è una pianta perenne, quindi siamo fortunati, perché potremmo tenerlo per vari anni. Ci garantirà un bell’effetto estetico, anche perché è una pianta piuttosto alta, che arriva più o meno ad un metro. Abbiamo detto che i suoi fiori sono generalmente lilla, ma possiamo trovarli a volte anche più chiari o più scuri, in varie tonalità che vanno dal viola al quasi bianco.

Insomma, se non sappiamo che cosa piantare in giardino questa pianta può essere un’ottima idea.