Le maniglie dell’amore sono tra gli inestetismi più comuni del corpo maschile e femminile. Si tratta delle piccole parentesi di grasso che compaiono lungo i fianchi, andando dalla parte anteriore dell’addome alla zona lombare. Sbarazzarsene può essere complesso, soprattutto se si sposano errate convinzioni di fitness e alimentazione. Per eliminare le fastidiose maniglie dell’amore non servono ore di esercizi massacranti o diete da fame ma basta seguire questi 2 pratici consigli. L’errore che spesso si fa quando si ha la volontà di dimagrire è proprio quello di farsi prendere dalla foga. È più utile invece pianificare la propria routine, calibrandola con qualche sana abitudine.

L’allenamento perfetto contro le maniglie dell’amore dura meno di un giro d’orologio

È sicuramente vero che per eliminare le maniglie dell’amore serve l’unione di dieta e allenamento. Contrariamente a quanto si pensa, però, non c’è bisogno di sudare per ore ed ore né di ridursi a mangiare le briciole.

Partendo dall’allenamento, è studiato che il modo più rapido per perdere peso non è svolgere esercizi localizzati ma circuiti ad alta intensità. Di metodologie ce ne sono diverse (ne abbiamo parlato qui) e ci stupiremo sapendo che la durata ottimale di questi allenamenti è tre i 18 e i 20 minuti. Serie infinite di addominali non servono; meglio scegliere esercizi ad alto impatto aerobico che innalzano il metabolismo basale. Alcuni esempi sono: lo squat jump, il burpee e lo skip, ma esistono centinaia di varianti. 20 minuti al giorno e vedremo ridursi il girovita. Ma questo è possibile solo se al contempo seguiamo una sana alimentazione (che non significa mangiare poco).

La dieta perfetta non è una dieta da fame

Diffidiamo sempre dalle diete estreme. Se è vero che dobbiamo assumere meno calorie di quelle che consumiamo, è anche vero che mangiare tanto non significa avere una dieta ipercalorica. Componiamo il nostro pasto in modo che la metà del piatto sia sempre occupato dalle verdure. L’altra metà dividiamola tra proteine e carboidrati. Evitiamo a tutti i costi i cibi preconfezionati e pre-lavorati e beviamo molto (almeno 2 litri d’acqua al giorno). Abitudini alimentari bilanciate in questo modo, unite ad allenenti che accelerano il metabolismo, garantiranno il risultato. Per eliminare le fastidiose maniglie dell’amore non servono ore di esercizi massacranti o diete da fame ma basta seguire questi 2 pratici consigli.