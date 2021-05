Lo sappiamo, la tecnologia ci ha aiutato tantissimo in questi anni. Ha reso, infatti, tutto più semplice e veloce. Tra smartphone e computer, abbiamo inoltre cambiato il modo in cui facciamo alcune azioni molto comuni. Attenzione, però, ciò porta a un minore utilizzo di alcune parti del nostro corpo. Ecco un’abitudine un tempo comunissima che oggi abbiamo perso e che dovremmo riprendere per evitare scomodi dolori muscolari.

Usiamo le mani in modo diverso

Non ci pensiamo mai, ma anche le nostre mani hanno dei muscoli. È difficile avere mani veramente muscolose, ma anche questa parte del corpo può essere o meno allenata. Tutto dipende anche dal tipo di movimento che le facciamo fare.

Oggi le nostre mani sono sempre impegnate a scrollare sui social, scrivere messaggi su WhatsApp o a digitare sulla tastiera del computer. C’è quindi un’azione che abbiamo quasi disimparato a fare: scrivere a mano.

Pensiamoci, ogni quanto impugniamo una penna o una matita per più di un paio di minuti? Sì, facciamo ancora liste della spesa, compiliamo moduli e firmiamo documenti, ma non scriviamo più pagine e pagine.

Da giovani, invece, a scuola o al lavoro avevamo sempre una penna in mano. E quanto era facile riempire fogli e fogli! Oggi invece dopo qualche riga iniziamo ad avere crampi e fastidio alle mani. Come risolvere questo problema?

Riscoprire una vecchia abitudine

Certo, non possiamo abbandonare smartphone e computer, soprattutto se ci servono al lavoro. Possiamo, però, inserire la scrittura a mano in alcuni aspetti della nostra vita. Questa abitudine può farci anche riscoprire la bellezza della lentezza, delle cose fatte a mano e della comunicazione non immediata. Possiamo, ad esempio, ricominciare a scrivere lettere ai nostri amici e parenti che abitano lontano.

E che dire di lettere d’amore da far trovare sotto il cuscino del nostro partner? Se non vogliamo scrivere a nessuno, inoltre, possiamo scrivere a noi stessi. Come discusso in un altro articolo, sono moltissimi i benefici del tenere un diario personale! Non solo ci aiuterà a capire meglio le nostre emozioni, ma ci aiuterà a vedere i nostri problemi in maniera più chiara. E chi non può fare nessuna delle due cose può comunque continuare a usare carta e penna per le piccole necessità della vita!

Ecco, dunque, perchè scrivere a mano è un’abitudine, un tempo comunissima, che oggi abbiamo perso e che dovremmo riprendere anche per evitare scomodi dolori muscolari.