La mattina non è mai facile abbandonare il letto caldo e confortevole.

Ecco perché dovremmo cercare dei trucchetti per rendere meno difficile il nostro risveglio. Per questo motivo, abbiamo pensato a una ricetta da leccarsi i baffi. Si tratta di una torta ultra soffice, morbida come una nuvola, dove affondare i denti con immensa soddisfazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La voglia di assaporare questa torta tirerà giù dal letto tutti i componenti della nostra famiglia, e il risveglio sarà meno traumatico. Lo assicuriamo! Scopriamo insieme come preparare la meravigliosa torta leggerissima e soffice come una nuvola da preparare in 10 minuti senza latte, senza uova e senza burro.

Ingredienti

a) 250 grammi di farina 00 di grano tenero o di farina integrale;

b) 200 ml di acqua naturale;

c) 180 grammi di zucchero bianco o di canna;

d) un vasetto di yogurt bianco (intero o magro) da 150 grammi;

e) 5-6 cucchiai di olio di semi di mais;

f) zucchero a velo;

g) mezza bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Imburriamo una tortiera a cerniera, del diametro di 20 cm, e foderiamola con un foglio di carta forno. Quindi lasciamola da parte, poiché ci servirà successivamente.

Partiamo con la preparazione vera e propria. In una ciotola capiente versiamo l’acqua naturale, lo zucchero, lo yogurt e l’olio di semi di mais. Con una frusta manuale misceliamo il tutto, fino ad amalgamare bene il composto. Dobbiamo fare attenzione che non rimangano grumi nell’impasto.

A questo punto, aggiungiamo la farina un po’ per volta. Nel frattempo, continuiamo sempre a mescolare con forza, per evitare la formazione di grumi.

Il composto deve essere miscelato con pazienza, finché non diventerà omogeneo e completamente privo di grumi.

Prendiamo la tortiera foderata precedentemente e versiamo al suo interno il nostro impasto. Livelliamolo, in modo che sia ben distribuito sulla superficie.

Inseriamo in forno preriscaldato a 180° per 40-45 minuti. Prima di sfornare la torta, ricordiamoci di fare sempre la prova stecchino. Se lo stecchino è completamente asciutto, significherà che la nostra torta è pronta.

Quando sarà fredda, decoriamo con una spolverata di zucchero a velo. E il gioco è fatto! La meravigliosa torta leggerissima e soffice come una nuvola da preparare in 10 minuti senza latte, senza uova e senza burro è pronta e farà impazzire tutta la famiglia! Assolutamente da provare!

Approfondimento

Squisiti croissant semplicissimi da fare a casa, una ricetta da 10 minuti per una delizia da 10 e lode