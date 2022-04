Siamo giunti alla primavera. Questa stagione ci fa riscoprire la natura, con i suoi profumi e il sole caldo che riscalda la pelle. Proprio l’aumento delle temperature segna un passaggio molto importante. Infatti, a poco a poco abbandoniamo i pesanti abiti invernali per lasciare posto a quelli estivi. Aprile e maggio sono i mesi perfetti per fare il cambio di stagione. Infatti, diventa più facile far areare armadi e cassettoni, lavare i capi e farli asciugare all’esterno.

Contemporaneamente, in questi due mesi si è soliti dedicarsi a un’altra faccenda domestica che prende il nome dalla stessa stagione. Le pulizie di primavera potrebbero sembrare faticose, ma sono importanti per prepararsi all’estate e avere una casa accogliente. Tra i vari compiti da eseguire, oggi parliamo delle strategie per eliminare la polvere da lampadari, abat-jour, lampade e applique da parete.

Infatti, la pulizia di superfici poste così in alto o ricche di fessure può mettere i bastoni tra le ruote alle nostre pulizie primaverili. Soprattutto, è necessario prestare molta attenzione a non rompere questi delicati oggetti. Eppure, rimarremo esterrefatti da quanto possa diventare facile, anche senza l’aiuto dell’aspirapolvere e senza smontare nulla. Come? Con l’aiuto di un solo oggetto e di uno spray casalingo.

Per eliminare la polvere da lampadari, abat-jour, lampade senza aspirapolvere e lucidarli senza smontarli basta questo spray casalingo e un oggetto inaspettato

Fare pulizie approfondite può essere una grande fatica, soprattutto in alcune stanze della casa. Tra gli oggetti che spesso dimentichiamo di pulire ci sono lampade, lampadari e affini. Ecco perché è bene sfruttare le pulizie stagionali per eliminare sporco, moscerini e polvere depositati all’interno. Oggi sveleremo un modo per riuscirci in modo accurato, senza smontare nessun pezzo e senza rischiare di romperli.

Ci serviranno dei vecchi calzini in cotone e del normalissimo ammorbidente per biancheria. Quest’ultimo è fantastico contro la polvere perché riesce ad attrarre le micro particelle catturandole nel panno. Poi, servirà del detersivo per piatti e una scala. Si consiglia di indossare dei guanti in lattice.

Iniziamo mescolando una parte di ammorbidente con 4 parti d’acqua e qualche goccia di detersivo per piatti in uno spruzzino. Indossiamo due calzini sulle mani e vaporizziamo la lozione. A questo punto, facendo molta attenzione, raggiungiamo il lampadario o l’applique e puliamone la superficie. Vedremo che tutta la polvere vi si attaccherà lasciandoli splendenti. Un’accortezza: cambiamo i calzini se diventano molto sporchi. Se il lampadario è di cristallo, meglio non usare il detersivo. Passiamo dell’alcool con la stessa tecnica alla fine della pulizia per farlo brillare. Consigliamo la lettura di un altro articolo che riporta la ricetta di un eccellente spray naturale per pulire le superfici in vetro.

