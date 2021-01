Occuparsi della pulizia dei vetri è una delle faccende di casa più impegnative e poco amate.

Spesso il risultato di tanta fatica, seppur utilizzando costosi prodotti appositi, non è quello che ci si aspetta. Aloni, macchie, impronte, sono difficilissime da eliminare da specchi e vetri anche con tanto olio di gomito. Oppure, dopo qualche ora si è pulito, è come se il lavoro non fosse mai stato fatto.

Pertanto, bisogna trovare il modo per fare del lavaggio dei vetri un momento “divertente”, meno faticoso e sicuramente più efficace. Ecco come vetri brillanti e senza aloni grazie a questo trucco e senza costosi detersivi.

Vetri con aloni mai più

Senza spendere un sacco di soldi nell’acquisto di detersivi, con questo spray autoprodotto i vetri splenderanno a lungo e senza faticare troppo.

Il trucco illustrato in questo articolo si basa sull’utilizzo di uno spray con due soli semplici ingredienti: acqua e borotalco. Quest’ultimo è una polvere minerale che si trova in natura. Usato per la pulizia personale, serve per ammorbidire e profumare la pelle.

Eppure il suo utilizzo non riguarda solo l’estetica. Il borotalco è un prodotto perfetto anche nelle faccende di casa: un’applicazione incredibile è proprio per la pulizia dei vetri.

Ecco le quantità in cui i due soli ingredienti devono essere mescolati:

350ml di acqua;

1 cucchiaio di borotalco in polvere.

Procedimento

La prima cosa da fare per ottenere questo spray per vetri è versare in un capiente contenitore l’acqua e il borotalco. Con un cucchiaio, meglio se di metallo, bisogna mescolare le due sostanze affinché non ci siano più grumi. Questi si formeranno in superficie. Dopo qualche minuto al massimo, si formerà un liquido bianco liscio e profumato.

Dopo essersi procurati uno spruzzino che contenga il liquido, versare nel contenitore. Lo spray può essere utilizzato immediatamente. Le superfici sulle quali si può utilizzare lo spray al borotalco sono vetri, specchi e simili.

Basterà nebulizzare il prodotto sul vetro e ripulire con un panno asciutto o della carta da cucina. In seguito il vetro dovrà essere asciugato con un panno pulito per eliminare qualsiasi residuo. Lo spray può essere conservato e riutilizzato dopo aver miscelato ogni volta il liquido.

