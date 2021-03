Una delle faccende di casa più noiose e poco amate è la pulizia delle tapparelle. Che siano di plastica, in PVC, elettriche o avvolgibili, pulirle a dovere è sempre problematico. Il primo scoglio è l’altezza che, in genere, necessita di una scala più o meno alta.

Il secondo scoglio sono le fessure strette delle bande, complicate da raggiungere per la loro conformazione. Eppure, pulire le tapparelle diventa facilissimo con questa tecnica veloce sia per l’interno che per l’esterno. L’invenzione che aiuterà nell’operazione è un’asta stroboscopica allungabile fai da te.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La soluzione a poco prezzo

Per evitare l’uso di una scala, molto pericolosa in determinate situazioni, l’unica soluzione è crearsi uno scopino con asta allungabile. Ciò è fattibile grazie all’unione di due vecchi bastoni di scopa. È preferibile che siano di plastica e non di legno poiché troppo pesanti.

In realtà è possibile usare qualsiasi bastone o asta abbastanza resistente che si ha in casa. Sarà sufficiente unire le due estremità finali dei bastoni con del nastro nero. È necessario fissarle con scrupolo, così che restino l’una ben attaccata all’altra.

A una estremità, poi, bisogna fissare uno scopino cattura polvere. Si può ottenere un risultato simile anche con una scopa e un panno di microfibra.

Pulire le tapparelle diventa facilissimo con questa tecnica veloce

Questa tecnica vuole che si inizi dall’esterno. La difficoltà maggiore è per chi abita in appartamenti che non sono al pianoterra, oppure privi di balconi. In quel caso è bene fare molta attenzione nello sporgersi per passare lo scopino. La prima fase vuole che si elimini la polvere tramite l’uso dell’asta allungabile. Si raccomanda di chiudere, se possibile, la finestra prima di spolverare. Utilizzando la scopa stessa ricoperta di un panno umido di aceto, passare dall’alto al basso su tutte le serrande esterne.

Una volta terminata la pulizia esterna, si passa all’interno. Svolgiamo le stesse operazioni per spolverare la serranda dall’alto in basso. Utilizziamo lo scopino per arrivare nei posti più scomodi e passiamo all’interno delle fessure. Per le parti in cui scorre la serranda viene facile utilizzare un pennello o una spazzola morbida.

Poi, inumidire con acqua e aceto un panno e utilizzare il bastone allungabile. Per detergere facilmente le serrande si consiglia l’uso di uno spruzzino a lungo raggio. Si può pensare di spruzzare il prodotto di aceto e lasciarlo agire in caso di vecchi depositi di sporco.

Dare l’ultima passata con un panno morbido bagnato di sola acqua.

Approfondimento

Come pulire e manutenere i tappeti in fibra di cocco evitando di rovinarli