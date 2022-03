Molti di noi combattono quotidianamente con i propri chili di troppo. C’è chi è perennemente a dieta, chi si lamenta ma non fa nulla per dimagrire e chi, invece, non se ne preoccupa affatto.

In generale, è importante sottolineare quanto curare la forma fisica sia fondamentale, soprattutto per la nostra salute. Questo non deve diventare un’ossessione, ma è giusto prendersi cura del proprio corpo e cercare di migliorare se stessi.

I carboidrati non sono il problema

Uno dei falsi miti più diffusi in merito al perdere peso è che, a tale scopo, sia utile eliminare i carboidrati. In realtà, come sostenuto anche dagli esperti di Humanitas, consumare carboidrati nelle giuste quantità sarebbe fondamentale per l’organismo.

Questi, infatti, ci fornirebbero l’energia necessaria per far funzionare correttamente il cervello, il cuore e i muscoli. I carboidrati, infatti, dovrebbero coprire circa il 55-60% delle calorie quotidiane.

Inoltre, sarebbe preferibile optare per le versioni integrali di questi prodotti. Ecco, quindi, spiegato perché non sono i carboidrati gli elementi che dovremmo eliminare, ma sarebbe un altro tipo di prodotto da limitare.

Eppure, molte persone lo acquistano abitualmente e lo mettono a tavola.

Per eliminare la ciccia dalla pancia dovremmo fare attenzione a questi prodotti diffusissimi sulle nostre tavole

Stiamo parlando di tutti i prodotti lavorati.

Gran parte di questi, infatti, sono ricchi di grassi poco sani e zuccheri. Un consumo esagerato di zuccheri, in particolare, sarebbe connesso allo sviluppo di diverse malattie, non solo legate al peso.

Tra queste vi sono le carie dentali, un problema diffuso sin dalla più giovane età. Un esempio su tutti di alimenti di questo genere sono le merendine, spesso esageratamente ricche di zuccheri e non solo.

Per colazione, invece, potremmo preferire questi biscotti da comprare al supermercato.

Sovrappeso e obesità

Inoltre, non dimentichiamo che un consumo eccessivo di tutti i prodotti lavorati industrialmente potrebbe portare anche ad una situazione di sovrappeso o obesità.

Per eliminare la ciccia dalla pancia, quindi, sarebbe bene iniziare a moderare e ridurre il consumo di alimenti simili.

Dovremmo preferire, invece, alimenti più naturali. Ricordiamoci anche di integrare almeno una porzione di verdura ad ogni pasto, i legumi almeno 2 volte alla settimana, mentre la frutta sarebbe ottima come spuntino.

Altre 2 regole importanti per restare in linea

Ricordiamo, inoltre, che, per mantenersi in forma, è importante mangiare con regolarità e non saltare i pasti.

Fondamentale è anche mangiare lentamente. In questo modo aiuteremo la digestione e la nostra linea, perché avvertiremo prima il senso della sazietà ed eviteremo le abbuffate.