I biscotti sono uno dei prodotti più venduti in assoluto tra quelli presenti al supermercato. Sarà perché sono comodi e veloci da mangiare, adatti anche alle mattine più frenetiche, fatto sta che gli italiani vanno pazzi per i biscotti da latte.

Ne esistono di diverse tipologie, e ogni marca si pregia di utilizzare solo gli ingredienti migliori. Ma siamo davvero sicuri di quello che acquistiamo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo scopriremo insieme i criteri da tenere sotto controllo quando scegliamo i nostri biscotti. Consigliamo ai più golosi di non proseguire la lettura.

Ecco quali sono i migliori biscotti da comprare al supermercato tra quelli esposti

Noi di ProiezionidiBorsa amiamo la qualità in ogni settore, ma sempre al giusto prezzo. Ecco perché spesso consigliamo i prodotti migliori tra quelli del supermercato, schiacciando anche l’occhiolino al portafogli. Ad esempio, in pochi lo sanno ma è questo il taglio di carne squisitissimo quanto la fiorentina ma molto più economico e conveniente.

Tornando ai biscotti, invece, non è facile orientarsi al supermercato quando ci troviamo davanti a scaffali pieni di prodotti colorati e invitanti. La prima regola è quella di non farsi abbindolare dal packaging o dalla pubblicità. In sostanza, l’attrattiva della confezione non deve influenzare la nostra scelta.

Prima di acquistare un qualsiasi prodotto, è bene leggere sempre le etichette. Solo in questo modo potremo mettere a confronto i dati e scegliere il prodotto migliore secondo i nostri gusti.

Attenzione a questi dati sull’etichetta

I biscotti per la colazione sono tendenzialmente molto zuccherati. Ecco perché il primo dato da analizzare sarà proprio il quantitativo di zucchero.

Un altro dato da tenere in considerazione è tipo di grasso utilizzato. Infine, dovremo constatare l’apporto di fibre e di proteine che deriva dal consumo di quel dato prodotto.

Ad esempio, i biscotti integrali saranno composti, in percentuale più o meno alta, da farine integrali, con un maggiore apporto di fibre.

Quali sono i biscotti migliori

In generale dobbiamo considerare come “negativi” i biscotti che contengono troppi zuccheri, troppo sale e grassi saturi. Al contrario, i prodotti che contengono vitamine, fibre e bassi quantità di zuccheri e grassi saturi saranno quelli migliori.

Ecco quali sono i migliori biscotti da comprare al supermercato tra quelli esposti. La scelta finale starà a noi, avendo però consapevolezza di quali siano le valutazioni necessarie da fare.