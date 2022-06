Per eliminare il problema dei topi in cantina o dalla casa questo oggetto economico risolve il problema senza fare loro del male

Spesso cerchiamo soluzioni complesse a problemi relativamente semplici. Così rischiamo di impelagarci in passaggi innecessari. La chiave del successo alle volte, invece, risiede nella rapidità d’esecuzione. Lo sapevano bene quei monaci svizzeri che affidarono ai cani San Bernardo delle botticelle di liquore per assistere le persone perse tra le montagne.

Sappiamo bene che la presenza dei topi può spaventare molti. Sono animali che riteniamo sporchi e portatori di malattie. Non ci piace affatto l’idea di sentirli sgranocchiare da qualche parte nell’oscurità della notte. Figuriamoci poi l’idea di ascoltarli squittire nelle vicinanze, o peggio di immaginare le loro deiezioni sparse per casa. La peste nera, il flagello che sconvolse l’Europa dimezzandone la popolazione, ebbe pur sempre origine da topi infetti.

Un rimedio rivisitato

Dall’altro lato non dobbiamo pensare a soluzioni violente. Il topo è un animale che segue i propri istinti e che possiamo tranquillamente allontanare senza fargli del male. Inoltre, i veleni per topi possono essere ingeriti da altri animali, arrecando talvolta terribili sofferenze.

Come tutti i rimedi, questi sono andati evolvendosi nel corso del tempo. Non esiste più la trappola per topi come ci viene consegnata dall’idea consolidata nel tempo. Il luogo comune della molla che schiaccia il topo che addenta il formaggio, per fortuna, è parte del passato. La praticità e la sicurezza ha preso il posto della violenza. Negli ultimi anni sono reperibili sul mercato trappole da topi cosiddette a galleria. Queste sono dotate di un sistema elementare e sicuro per eliminare il problema dei topi in cantina o in altre stanze. Hanno la forma di una piccola struttura, all’interno della quale il topolino entra perché attratto da qualche sostanza per lui attraente.

Una volta fatto ingresso nel corridoio di plastica, automaticamente si richiude dietro di lui il passaggio. Nessun problema però per la sua incolumità. Il corridoio è formato da buchi per la respirazione, da uno spazio per muoversi e se vogliamo da cibo e acqua. Un investimento di pochi euro (in genere meno di 10) varrà sicuramente la pena. Ricordiamoci semplicemente di controllare la trappola al mattino per trasportare l’ospite altrove.

Per eliminare il problema dei topi in cantina o dalla casa questo oggetto economico risolve il problema senza fare loro del male

Come detto, la gestione corretta della casa passa anche tramite una sapiente e rapida soluzione dei problemi. Meglio ancora se questa è semplice e naturale. Per questo motivo tutti stanno buttando uno spicchio d’aglio fuori dalla porta e sul davanzale delle finestre.

