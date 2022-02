Per risparmiare su bollette e consumi ecco 3 portali gratuiti e pubblici utili ad evitare mazzate e salassi

Spesso il cittadino si trova smarrito rispetto alla complessità della burocrazia. Quando però i costi aumentano, si rende conto che intervenire è necessario. Tra le spese che rappresentano un maggiore salasso per le nostre tasche, ci sono indubbiamente quelle delle utenze e delle materie prime. Potremmo non rendercene conto a causa del fatto che queste spese sono rateizzate. Sono suddivise in molti singoli pagamenti. Se però li considerassimo in una visione d’insieme, ci renderemmo conto delle migliaia di euro annuali che spendiamo tra benzina, assicurazioni e utenze.

Così, per risparmiare su bollette e consumi potremmo imparare a consultare alcune risorse online messe a disposizione dal Governo per monitorare i costi e le opportunità. Ma vediamo quali sono e per cosa ci aiuteranno.

Dalle assicurazioni alle bollette

Per cominciare, potremmo iniziare ad utilizzare le risorse del portale di ARERA. Questa è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è un ente amministrativo italiano che si occupa di settori molto colpiti dai rialzi. Il sito ci potrà essere utile per due importanti funzioni. In primo luogo, contiene una sezione dedicata alla lettura delle bollette. In molti non conoscono infatti a cosa si riferiscono le voci indicate nei riepiloghi che ci giungono a casa. Inoltre, dedica una sezione alle offerte di luce e gas. Accedendo al Portale Offerte potremo consultare le tariffe al dettaglio presenti sul mercanto riguardante luce e gas. Questo potrebbe aiutarci ad abbassare di molto le spese sostenute.

PreventiVass invece fa al caso degli automobilisti. Il portale, indicato talvolta come Preventivatore pubblico, è un’app sviluppata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Istituto per la Vigilanza e le assicurazioni. Questo consente di confrontare i costi delle coperture R.C. (Responsabilità Civile) offerte in Italia. Il vantaggio di questo sistema non è esclusivamente simbolico. Infatti, a differenza di comparatori privati, non percepisce provvigioni in caso di avvenuta sottoscrizione. Inoltre non seleziona tra fornitori di servizi, come potrebbe avvenire tra aziende private. Infine, la comparazione viene svolta sulle tariffe base e non su formule arricchite da ulteriori caratteristiche.

Per risparmiare su bollette e consumi ecco 3 portali gratuiti e pubblici utili ad evitare mazzate e salassi

Una delle spese più ricorrenti nelle famiglie è quella riguardante il carburante. Ecco allora che MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, mette a disposizione il sito Osservaprezzi Carburante. Tramite questo possiamo monitorare i prezzi del carburante più conveniente nella nostra zona. Non si tratta dell’unico operatore a fornire questo servizio. Ma, essendo pubblico e governativo, prevede una mappatura completa e costante delle tariffe.