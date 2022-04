Per rimuovere sporcizia, polvere, calcare ed altro in casa si possono utilizzare gli ottimi prodotti che si trovano al supermercato. Essi, se usati nel modo corretto, possono farci ottenere degli ottimi risultati.

Tuttavia questi prodotti specifici hanno anche un paio di lati negativi. Il primo riguarda la sostenibilità ambientale nella loro produzione e nello smaltimento dei flaconi usati. Il secondo lo notiamo facilmente al momento dell’acquisto: possono essere molto costosi.

Oggi parliamo dunque di ingredienti alternativi, concentrandoci soprattutto su uno di questi, che utilizzeremo per eliminare il calcare una volta per tutte. Si tratta di un alimento che molti mettono in tavola, ma che ha anche utilizzi alternativi.

Un alimento goloso

Il calcare è purtroppo un problema annoso e inevitabile. Esso è causato infatti dal residuo che lascia l’acqua e che si deposita in varie zone della doccia e dei sanitari. Per questo è fondamentale cercare una maniera per rimuoverlo quando si forma. Però si tratta spesso di incrostazioni difficili da rimuovere e che necessitano di un certo tipo di sostanze per sparire.

Ci sono vari ingredienti che si possono usare al posto dei prodotti tradizionali, ad esempio molti provano con il bicarbonato di sodio. Questa è in effetti una discreta soluzione: si mischia il bicarbonato con l’acqua, e poi si applica alla zona dove c’è calcare. Al posto del bicarbonato si può anche usare l’aceto bianco, anch’esso combinato con un po’ d’acqua. In questo caso, il composto di acqua ed aceto andrebbe spruzzato tramite uno spray sulle superfici interessate.

Per eliminare il calcare una volta per tutte basterebbe un grandioso ingrediente che moltissimi hanno in casa

C’è però un altro sorprendente ingrediente che fa al caso nostro e che funziona ancora meglio. Stiamo parlando della cola. Si tratta di una bevanda disponibile in tutti i supermercati, in varie marche diverse. Se si sceglie una cola meno popolare si ha anche un costo molto minore, quindi si tratta di un ingrediente a buon prezzo.

Essa ha proprietà che permettono di rimuovere il calcare: basta intingere un panno nella cola e poi passarlo sulla superficie con calcare. Dopo un po’ dovremmo vedere il calcare andar via, proprio come se avessimo usato un prodotto apposito.

Prima di praticare questo metodo assicuriamoci di non avere superfici troppo delicate, perché non vogliamo fare danni. Se non temiamo di fare danni, possiamo provare e dovremmo avere dei buoni effetti.

