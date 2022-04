Ormai un altro mese è alle porte e sbircia dall’uscio socchiuso in attesa della sua trionfale entrata in scena. Con molta fatica, alcuni segni zodiacali stanno portando a termine un mese non troppo piacevole. Come ricorderemo, la scorsa settimana abbiamo parlato di alcuni astri completamente sfavorevoli per Vergine e Ariete. Questo mese di aprile ha inibito un po’ le loro speranze e la loro fortuna, con una Luna stortissima a dargli contro. Ma niente paura perché maggio si prospetta migliore dei precedenti mesi invernali. Ci sono ottime speranze per tutti i segni di fuoco, grazie al Pianeta Giove che abbandonerà il segno dei Pesci.

Inizio mese con il botto per Ariete e Vergine che potranno dimenticarsi della sfortuna di aprile insieme ad altri 3 segni zodiacali

Come preannunciato, l’Ariete può finalmente deporre le armi d’assalto e rasserenarsi. Tutte le fatiche saranno ripagate proprio durante questa nuova primavera. Numerose le soddisfazioni in ambito personale, e tanti i sentimenti positivi. Anche in campo lavorativo potrebbero piovere premi e soddisfazioni aziendali. A partire dal 2 maggio potranno liberarsi da sfortuna e sopravvivenza passiva, grazie alla congiunzione del Pianeta Venere e, dopo il 10, anche di Giove. Persino la Vergine potrà tirare un sospiro di sollievo. Serenità e momenti felici in arrivo già a partire dal weekend. Attenzione solo alla stanchezza che si trascina da mesi. Potrebbe essere ideale un bel fine settimana fuori porta o una gita in famiglia per ricaricarsi di energie.

Buone notizie anche per Gemelli, Cancro e Bilancia

I Gemelli, in questo mese di maggio, sfodereranno perseveranza, disciplina e bellezza anche esteriore. Dopo una prima settimana di rodaggio, potrete eliminare le zavorre in un solo sguardo. Liberarsi dei pesi e circondarsi solo di persone positive sarà il migliore consiglio mai ricevuto per affrontare tutto questo periodo. Il Cancro godrà interamente della sua bellezza, non solo con l’abbigliamento, ma anche con il sorriso migliore tra tutti i segni zodiacali. Si dimostrano sempre perseveranti e razionali, e anche le scelte contestate qualche giorno fa potranno rivelarsi davvero propizie e positive.

Bilancia si godrà un arricchimento tutto mentale e culturale. Con scambi di idee continue, di opinioni e nuovi modi di pensare, potranno finalmente dimostrarsi liberi e aperti come sono sempre stati. Chi dice che siano gli eterni indecisi, potrebbe scoprire un lato forte e coraggioso, soprattutto nelle scelte più importanti. Quindi, si prospetta un inizio mese con il botto per diversi segni zodiacali, che sperimenteranno un lungo periodo florido.

Approfondimento

