Per pulire bene tutta la casa abbiamo bisogno di un sacco di prodotti diversi. Possiamo comprarli oppure farcene alcuni direttamente a casa. I detergenti fatti in casa hanno molti vantaggi rispetto ai prodotti commerciali. In primo luogo, costano poco. Invece di comprare un prodotto appositamente per pulire una certa superficie, si possono utilizzare ingredienti che si hanno già in casa, senza dover sostenere una spesa aggiuntiva.

Poi, non dimentichiamo che i detergenti casalinghi sono anche più ecologici. Butteremo via molta meno plastica e non spenderemo per il carburante che sarebbe stato usato per andare a comprare i detergenti.

Il vantaggio forse maggiore è poi la grande libertà che abbiamo di regolare le quantità di detergente. Possiamo decidere noi le dosi di acqua e altri ingredienti, e fare tutti gli aggiustamenti che vogliamo per ottenere un prodotto finito assolutamente perfetto.

La semplice soluzione

Insomma, è bene che impariamo a produrre qualche detergente in casa. Oggi in particolare ne vediamo uno che è molto utile per le superfici del bagno, e soprattutto per i vetri della doccia. Il vero protagonista sarà un ingrediente che quasi tutti hanno in casa. Ne bastano poche gocce per avere un bagno splendente, e senza dover spendere chissà quali cifre.

Il detergente che produciamo è poco costoso: basta prendere un po’ d’acqua, circa mezzo litro, e combinarla con poche gocce di detersivo per i piatti. Semplicemente in questo modo otterremo un detergente favoloso, rispettoso di tutte le superfici e particolarmente adatto soprattutto ai vetri della doccia. Assicuriamoci però di utilizzare un detersivo poco aggressivo, per essere sicuri di non danneggiare niente.

Ne bastano poche gocce per avere un bagno pulitissimo e vetri della doccia splendenti e liberi dal calcare

Per avere risultati migliori consigliamo di utilizzare acqua distillata: è la migliore per evitare di lasciare aloni sul vetro della doccia.

Questa soluzione poi è molto versatile, perché possiamo aggiungerle qualunque olio essenziale vogliamo. Questo è particolarmente indicato se vogliamo non solo pulire, ma anche profumare il bagno. Aggiungiamo quindi due o tre gocce del nostro olio essenziale preferito e strofiniamo bene il lavello, i sanitari e i vetri della doccia. In poco tempo tutto brillerà e avrà un profumo meraviglioso.

Se non abbiamo il detersivo per i piatti, possiamo anche fare uno spray con uno spruzzo di aceto bianco insieme all’acqua e all’olio essenziale. Questa è una buona seconda scelta e che ci garantirà discreti risultati.

Lettura consigliata

Anziché in lavatrice ecco come utilizzare gli oli essenziali senza diffusore in casa per pulire il bagno e fare splendere il WC