Questi 3 marchi di polpe di pomodoro sarebbero i migliori per alta qualità e basso prezzo secondo una recente indagine

Noi italiani, si sa, siamo piuttosto dogmatici in cucina. Ricerchiamo la qualità, ci piace creare gli ingredienti in casa e proviamo a mantenere un occhio vigile sui prodotti che compriamo. Per questo, quando ci troviamo tra i banconi dell’ortofrutta, ci piace analizzare minuziosamente la frutta e la verdura per capire la freschezza. Certo è che non sempre l’occhio basta. Questo vale soprattutto per alcuni prodotti, che contengono sia informazioni difficili da comprendere, sia dei fattori organici difficili da conoscere. Così finisce che basiamo le nostre considerazioni prevalentemente sul prezzo del prodotto.

Per fortuna per la polpa di pomodoro esiste un trucco per trovare un’informazione essenziale sul periodo di confezionamento. Poi c’è l’aspetto chimico. Su questo possiamo affidarci ad indagini svolte da esperti del settore. È questo ciò che ha svolto l’associazione Altroconsumo nella ricerca che ha condotto nell’aprile 2022. Così potrà risultarci utile sapere che sono stati incoronati questi 3 marchi di polpe di pomodoro.

I fattori analizzati

La prova è stata effettuata su 20 marchi diversi, analizzando una pluralità di aspetti. In più, gli esperti dell’associazione si sono concentrati su quei beni composti da pomodori di provenienza esclusivamente italiana. Da un lato si è verificata la completezza delle informazioni. Tra queste non solo quelle obbligatorie, ma anche quelle facoltative. Infatti, come abbiamo visto, alcune tra le informazioni facoltative possono essere molto rilevanti, come quella contenente la data di confezionamento. Poi si è considerata la prova di laboratorio, dove sono stati registrati parametri quali la presenza di sale, di muffe e di impurità. Infine, hanno valutato la qualità del pomodoro utilizzato, considerando indici quali la presenza di acidità e di zuccheri. Infine, si è valutato l’imballaggio e si è proceduto al test del sapore effettuato su un campione di consumatori.

Il terzo posto lo ha così ottenuto il marchio De Rica polpa pronta 100% italiano. Questo ha ricevuto una valutazione complessiva di 73 punti su 100 e un livello di qualità giudicato ottimo. A risultare particolarmente elevato è stato il test effettuato in laboratorio. Ad eccezione del livello di sale, giudicato medio, sono risultati ottimi i risultati su muffe, impurità e pesticidi. Buono anche il prezzo (2,51 euro in media per 1,2 kg di pomodoro).

Questi 3 marchi di polpe di pomodoro sarebbero i migliori per alta qualità e basso prezzo secondo una recente indagine

Al secondo posto troviamo, ad una distanza minima, Casar Polpadoro Finissima. Il prezzo medio, in effetti, è praticamente lo stesso per la medesima quantità di prodotto. Anche in questo caso, agli ottimi risultati dei test in laboratorio si è aggiunto un risultato molto buono per quanto concerne la prova dell’assaggio. Da migliorare leggermente la quantità di rifiuti prodotti con un singolo acquisto.

Al primo posto, eletta come migliore polpa di pomodoro sia per la qualità che per il prezzo contenuto, ecco la Polpa di Pomodoro Esselunga. Al prezzo notevolissimo (1,31 euro di prezzo medio per 1,2 kg di prodotto) si aggiunge un punteggio quasi sempre massimo, ottenuto su tutti i parametri. Il livello complessivo è di 74 punti su 100. In generale, dunque, si può concludere che questi primi 3 classificati sono tutti prodotti considerabili di alta qualità, con la differenza che il primo classificato riesce a proporre un prezzo estremamente concorrenziale. A pochissima distanza da questi marchi, ecco il primo prodotto biologico: Viviverde Coop polpa di pomodoro biologica finissima. Al quinto posto, Ortolina Polpa Finissima segue a pochissima distanza.

Lettura consigliata

Questi 3 marchi di olio extravergine d’oliva sarebbero i migliori tra alta qualità e prezzo conveniente secondo questa indagine