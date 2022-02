Ci sono certi disturbi e difficoltà che condividiamo davvero in molti. Fra questi, sicuramente tanti non riescono a godersi una intera notte di sonno o hanno difficoltà ad addormentarsi. Infatti, l’insonnia è molto diffusa nella popolazione odierna. I problemi di digestione, poi, capitano un po’ a tutti. Magari possiamo sentirci la pancia gonfia dopo un pasto troppo abbondante o avere un intestino pigro che ci dà sempre qualche problemuccio. Certo, se si tratta di un problema cronico o che causa dolori molto intensi, è il caso di rivolgersi al medico curante. In ogni caso, ci sono dei rimedi naturali che potrebbero venirci in aiuto anche secondo la scienza.

Il potere delle erbe

Quando si tratta di difficoltà ad addormentarsi o a digerire, le erbe rappresentano spesso un alleato prezioso. Devono sempre essere utilizzate senza esagerare e tenendo presente la nostra specifica situazione. Possiamo sfruttarne i benefici attraverso i cosmetici, l’aromaterapia, tè, tisane e tanto altro.

Un’erba che sarebbe in grado di farci dormire e digerire meglio è la Melissa officinalis. Comunemente conosciuta come melissa o erba luigia o cedronella, è diffusa in tutto il nostro Paese. Uno dei suoi nomi ci lascia intuire il suo aroma e sapore fortemente agrumato. Infatti, quest’erba sarebbe anche fonte di vitamina C e contiene citronellale, citrale e altre molecole molto preziose.

Per dormire e digerire meglio non solo menta e finocchio, ma aiuterebbe anche questa tisana profumata dall’effetto calmante

In base ai risultati di alcuni studi scientifici, la melissa avrebbe un effetto calmante e persino sedativo. Per questo potrebbe rappresentare un valido aiuto per chi soffre di insonnia. Parrebbe anche che è la melissa dia dei benefici in caso di depressione, ansia e stress. Allo stesso tempo, potrebbe interferire con altri farmaci dall’effetto sedativo. Quindi, come sempre, in caso di dubbi è sempre meglio rivolgersi al nostro medico.

La melissa sarebbe anche dotata di proprietà antivirali e digestive. Quindi, una tisana a base di quest’erba potrebbe alleviare diversi fastidi di stomaco. Non solo, ma potrebbe anche ridurre il dolore provocato dal mal di testa, mal di denti e durante il ciclo mestruale.

Una tisana fumante a base di melissa potrebbe anche intaccare la pressione alta e liberare le vie respiratorie. Se poi non riusciamo a liberarci del mal di gola, ci sono altre tisane che potrebbero farci sentire subito meglio.

Per realizzarla, sarà sufficiente utilizzare una noce di foglie di melissa essiccate e metterla in infusione. Attendiamo una decina di minuti e godiamoci la nostra bevanda fumante, tanto buona quanto salutare. Abbiamo quindi scoperto che per dormire e digerire meglio non esistono solo menta e finocchio, ma anche la profumata melissa.