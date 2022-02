Tutti amiamo le piante aromatiche, caratterizzate da un profumo intenso e un sapore inconfondibile. Ci aiutano ad esaltare il sapore di alcuni piatti e ci regalano delle proprietà utili per il nostro benessere.

Una delle erbe più utilizzate in cucina è senza dubbio il basilico. Perfetto per insaporire molti piatti, ma anche utilizzato per la preparazione di dolci e liquori.

Parliamo di una pianta erbacea originaria dell’Asia, caratterizzata da foglie di colore verde brillante e da un gusto fresco e dolce. Se ne possono coltivare tantissime varietà, ad esempio esiste questo basilico che ha il sapore di limone.

Ecco come seminare e prendersi cura del basilico a febbraio per un raccolto sano e rigoglioso in estate

Spesso, in estate, il basilico decora vivacemente i balconi di molti italiani. Lo vediamo crescere sotto al sole, sano e rigoglioso.

Sappiamo che si tratta di un’erba molto utilizzata in cucina. Non solo per le sue proprietà organolettiche, ma anche per il suo grande potere nutrizionale. Infatti, sarebbe un’ottima fonte di vitamine, minerali e un importante antinfiammatorio naturale.

Ma torniamo alla coltivazione del basilico. Una pianta che non necessita di grandi cure e che possiamo lasciare anche sul davanzale della finestra.

Nel mese di febbraio si può seminare il basilico in semenzaio o in una struttura protetta (utilizzando non più di 3 semi). Si usa questo stratagemma per evitare che il freddo e il vento possano rovinare le piantine.

Dopo circa 40 giorni, il basilico è pronto per essere trapiantato nel terreno. Se invece vogliamo piantarlo direttamente all’aperto, dobbiamo aspettare il mese di aprile o maggio.

Qualche informazione in più

Il seme del basilico è di piccole dimensioni, quindi non deve essere posto, nel terreno, troppo in profondità. Inoltre, è fondamentale la scelta del contenitore. Possiamo utilizzare delle vaschette alveolate o dei vasetti di yogurt forati sul fondo.

Dopo la semina è necessario annaffiare il terreno, facendo attenzione ai ristagni di acqua.

Quindi, ecco come seminare e prendersi cura del basilico per far crescere delle piantine forti e sane.

Ricordiamo che il basilico coltivato in piena terra necessita di molta luce, ma non del contatto diretto con i raggi del sole. Posizioniamolo in una zona riparata per evitare che il vento disturbi la sua crescita. In ultimo, innaffiamo il basilico regolarmente al mattino o durante le ore del tramonto.

