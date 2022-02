Questi 3 segni zodiacali predestinati riceveranno un sacco di soldi grazie alla congiunzione astrale di Saturno e Mercurio

Parte con il botto questo nuovo anno che stiamo vivendo, il 2022. I movimenti astrali che si verificheranno nei prossimi mesi, porteranno grande beneficio soprattutto ad alcuni segni zodiacali, che vivranno un periodo d’oro.

I miglioramenti ci saranno soprattutto dal punto di vista economico, perché pioveranno soldi sulle teste di 3 segni fortunatissimi. Li abbiamo chiamati “segni predestinati”, perché le energie positive dei pianeti non potranno che portare loro solo belle notizie.

La fortunatissima Bilancia vivrà dei mesi davvero luccicanti

Se siamo nati sotto il segno della Bilancia, potremmo già iniziare a brindare per i mesi che arriveranno. Saranno mesi densi di novità e nuove celebrazioni e il conto in banca ringrazierà.

All’inizio di marzo Saturno e Mercurio saranno in congiunzione e beneficeranno anche della presenza di Marte e Venere. Questa combinazione di forze metterà sul nostro cammino bellezza ed energie positive e ci renderà capaci di affrontare le sfide con maggior serenità e consapevolezza.

Grandi soddisfazioni sul lavoro

Ma è dal punto di vista economico e lavorativo che arriveranno i maggiori successi. Saremo molto concentrati sui nostri obiettivi di crescita e il nostro capo ci premierà per questo.

Chi cercherà lavoro, invece, finalmente lo troverà, buttandosi alle spalle esperienze negative e mille peripezie.

Proseguiamo con il secondo segno fortunato del periodo, il Leone.

Questo segno carismatico, fumantino, ma alquanto egocentrico, ha vissuto negli ultimi giorni alcune piccole problematiche personali. Il carattere del Leone è spesso troppo irruente e questo può farlo ritrovare in frequenti discussioni con persone di segni diversi.

Anche in questo caso, però, i nati sotto il segno del Leone potranno guardare al futuro con fiducia, perché i giorni che arriveranno saranno meravigliosi. Non a caso il Leone fa parte del gruppo dei 3 segni più fortunati per cui si prospetta un 2022 ricco e soddisfacente.

L’amore inizierà ad andare molto meglio, ma il mese sarà concentrato soprattutto su denaro e professione.

L’ambizione enorme porterà questo segno ad eccellere nel lavoro e a primeggiare su colleghi o concorrenti. Bisognerà solo fare attenzione ad evitare che questa fame di successo non prenda il sopravvento anche sulle relazioni personali.

Sarà un periodo dorato anche per questo segno dotato di grande intelligenza

Anche il Sagittario vivrà mesi da favola, grazie alla congiunzione di Saturno e Mercurio.

Proprio Saturno, infatti, ci aiuterà a trovare buoni compromessi sul lavoro, concludendo le diatribe che si erano accese nei giorni scorsi. Mercurio, invece, aumenterà la nostra astuzia e ci farà intercettare le migliori proposte in ambito finanziario.

Anche in casa e in famiglia vivremo un periodo di piena serenità e ci sentiremo appagati con la vita. Ci troveremo in una fase positiva, in cui riusciremo a goderci appieno i piaceri della vita.

Questi 3 segni zodiacali predestinati riceveranno, quindi, molto benessere dai mesi prossimi. Prepariamoci a viverli al meglio delle nostre possibilità.