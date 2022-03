L’ASPP, ovvero l’Azienda Speciale Servizi alla Persona Terre e Fiumi, situata in provincia di Ferrara, ha indetto un bando di concorso pubblico alla ricerca di personale da inserire nel suo organico. L’Azienda opera nei comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo. Lo scopo è quello di assicurare interventi sociali alle persone che risiedono sul territorio emiliano-romagnolo, che si trovano in situazione di bisogno, disagio o abbandono. Con varie attività cerca di contrastare la povertà, promuovere l’autonomia e l’indipendenza nelle persone disabili, creare un ambiente sicuro per i cittadini anziani e promuovere il protagonismo degli adolescenti.

Posizioni aperte

Per questo motivo sono state aperte 5 nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in diversi ambiti di competenza sociale e amministrativa. Sarà possibile fare domanda fino al 3 aprile 2022. L’azienda ha indetto 3 diversi concorsi pubblici:

3 posizioni per assistenti sociali, categoria D;

1 posizione di istruttore amministrativo / operatore sociale, categoria C;

1 posizione di collaboratore amministrativo, categoria B.

Per la figura di istruttore amministrativo è richiesto solo il diploma. Per quello di collaboratore amministrativo almeno il diploma di qualifica biennale della scuola superiore o attestato di qualificazione professionale biennale conseguito presso Istituti Statali. E per le figure di assistenti sociali è richiesta la laurea. Più precisamente una Laurea triennale in Servizio Sociale e/o Laurea magistrale in Servizio Sociale e politiche sociali e/o specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Ma anche l’iscrizione allo specifico Albo e l’abilitazione alla professione tramite esame di Stato.

Per diplomati e laureati impossibile non partecipare a questo imperdibile concorso pubblico con possibilità di lavoro a tempo indeterminato

È prevista una prova selettiva, a seconda del numero di domande pervenute. Poi sono previste due prove d’esame: una scritta e una orale nelle materie di concorso indicate nel bando. Le domande dovranno essere inviate tramite i seguenti modi, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 aprile 2022:

a mano presso gli uffici;

raccomandata con ricevuta di ritorno;

PEC.

E dovranno essere allegati i seguenti documenti:

carta d’identità in corso di validità;

patente di guida;

ricevuta di versamento di 10 euro come contributo di partecipazione alla selezione;

curriculum vitae;

certificazione sanitaria per necessità di eventuali tempi supplementari e/o specifici ausili per lo svolgimento delle prove (per portatori di handicap).

Solo per gli assistenti sociali è richiesta anche una copia della documentazione che comprovi il conseguimento dell’abilitazione alla professione e copia che attesti l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. Per diplomati e laureati impossibile non partecipare a questo concorso, e per farlo si consiglia la consultazione dei bandi direttamente sul sito ufficiale dell’Azienda.