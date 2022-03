Abbiamo spesso parlato di una pianta particolarmente adatta agli ambienti casalinghi. Ha diverse proprietà benefiche poiché da una parte depura l’aria di casa rilasciando ossigeno e assorbendo sostante nocive come la formaldeide. Dall’altra, le sue foglie possono essere utilizzate come unguento contro lievi bruciature, per lenire la pelle del viso molto secca o per fare addirittura scrub e creme. Ma spesso questa pianta è anche molto prolifica. Infatti, cresce senza regola anche in piccoli vasi. Non avendo bisogno di grosse quantità di acqua ma di sole abbondante, può stare in terrazzo o in cortile oppure in camera da letto sotto la finestra. Quindi, arriva un momento in cui è necessario trapiantare delle sue parti in altri vasi. Il periodo perfetto è proprio la primavera, ma le foglie della pianta dovranno essere alte almeno 8 centimetri.

Oltre a primula e bocche di leone, è la primavera il periodo perfetto per trapiantare questa particolare pianta succulenta per un balcone da capogiro

La pianta adulta di aloe crea anche dei piccoli germogli nuovi, sulla sua base. Questi potenzialmente potrebbero essere delle piante indipendenti e autonome, se vengono opportunamente trattate. Liberare la pianta madre dai polloni, ovvero i nuovi nati, è una valida tecnica per permetterle di crescere e raggiungere anche alte dimensioni, persino in vaso. Quindi, per piantarli, sarà necessario prendere un coltello e inserire la lama nella terra del vaso, per recidere in profondità il pollone, facendo in modo che abbia anche qualche radice. Il nuovo vaso dovrà essere opportunamente riempito di terriccio. Bisognerà poi scavare una piccola buca di massimo 5 cm e praticare un’incisione all’estremità della radice dell’aloe, per favorire la radicazione. Bisognerà trapiantare i polloni ben dritti dentro la buca, senza interrare il colletto.

Attenzione alle quantità d’acqua

Come abbiamo detto sopra, questa pianta grassa non ha bisogno di particolari cure, ma nel caso dei polloni trapiantati sarà necessario innaffiarli con regolarità, sempre senza esagerare con le dosi. Cosa significa? Per favorire la crescita delle radici e l’attecchimento, sarebbe opportuno non far seccare mai completamente il terriccio. L’ideale è piantare ogni piccola foglia di aloe appena spuntata in un vaso diverso. Quindi, si potrebbe optare per piccoli contenitori anche di 15 cm, andranno bene sia quelli in plastica dura che quelli in ceramica.

Usiamo il terriccio giusto

Per quanto riguarda il terriccio, bisognerà inserirlo non solo nel nuovo vaso, ma anche in quello della pianta madre. Si potrebbe optare per una buona terra universale o per una specifica per piante grasse. Per la pianta di aloe adulto, sarà sufficiente coprire il buco lasciato dal pollone estratto. Nel caso dei concimi sarebbe opportuno utilizzare quelli specifici per piante grasse e rivolgersi al fiorista di fiducia per verificare le quantità necessarie a farla crescere bene. Oltre a primula e bocche di leone, secondo i vivaisti l’aloe andrebbe trapiantata tra la primavera e l’estate.