Vivere sereni e felici è un sogno che certamente si può realizzare. Come dicevano gli antichi la base economica è importante, ma conta anche il nostro atteggiamento verso la vita. Certamente nella società moderna le possibilità di condurre una vita tranquilla non sono molte, soprattutto per chi vive in città. Alcune persone soffrono di depressione, altri affrontano la vita con uno stato d’ansia e il sonno non è più lo stesso.

Due problemi e due soluzioni

Un punto del corpo che è soggetto a stress è certamente l’intestino. Un’alimentazione veloce e scorretta potrebbe compromettere la flora intestinale di cui oggigiorno si scopre tutta la sua importanza. L’intestino s’irrita e allora ecco la comparsa di stitichezza o diarrea, oppure flatulenze maleodoranti. Per aiutare a tenere l’intestino in equilibrio certamente l’aglio avrebbe qualcosa da dire.

Non solo gli alimenti ma a volte qualche buon consiglio potrebbe rivelarsi utile, anche per combattere depressione, ansia e insonnia.

Oggi, prendere sonno con facilità non è per tutti. C’è chi impiega molto tempo prima di riuscire a cadere nelle braccia di Morfeo. Certamente un buon materasso o un buon cuscino potrebbero aiutare nella ricerca di un sonno ristoratore. Tuttavia anche le antiche tecniche orientali potrebbero rivelarsi efficaci e regalare un sonno dolcissimo.

Per combattere depressione, ansia e insonnia sarebbe questo l’insospettabile pesce che faciliterebbe buon umore e sonni tranquilli

Per venire incontro a questi problemi della vita moderna certamente esiste una sostanza che potrebbe rivelarsi molto utile. Il nome all’apparenza non dice molto, se non per gli esperti. Si tratta del triptofano, un amminoacido presente sia nelle proteine vegetali come nella carne. La sua azione è importante per produrre il famoso ormone della serotonina, sostanza che a livello cerebrale controlla l’umore.

Il triptofano allora viene proposto in ambiente medico agli atleti per affrontare le gare con spirito positivo. Viene anche consigliato per combattere la depressione, il cosiddetto male del secolo. Utile anche contro gli stati d’ansia e l’insonnia.

Un pesce veramente speciale

Ci si potrebbe chiedere quali siano gli alimenti che contengono più degli altri questa preziosa sostanza. Ebbene il triptofano è contenuto in modo particolare nelle orate fresche. È presente nel 68,8% delle proteine di questo pesce, un valore molto alto.

Tuttavia, per non disperdere in cottura questi preziosi nutrienti, è importante cuocere il pesce sempre a fiamma bassa. In questo modo le temperature non riusciranno a salire, conservando le preziose sostanze. Così mangeremo non solo una carne prelibata, ma avremo come beneficio anche un’iniezione di buon umore. Si potrebbe ben dire un pesce anti-stress.