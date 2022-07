Non le solite melanzane al forno o fritte ma queste più leggere e veloci regalano un contorno facile e sfizioso

Nell’orto vi sono delle verdure facili da coltivare e che in tavola insaporiscono tanti piatti che prepariamo. In questa stagione calda si fanno spazio zucchine, peperoni e le deliziose melanzane. Proprio con queste ultime possiamo preparare una parmigiana croccante o realizzare un contorno da leccarsi i baffi. Qualunque sia lo spunto che abbiamo in testa, il risultato finale sarà sempre un piatto buono e saporito.

A proposito di contorni sfiziosi, oggi vogliamo suggerire una ricetta per riproporre queste verdure in modo a dir poco sublime. Seguendo correttamente i pochi passi per realizzarla, ne uscirà un piatto squisito, ma diverso dalle preparazioni più note. Non le solite melanzane al forno o fritte, bensì questa variante particolare accompagnerà splendidamente il nostro secondo.

Un sughetto da urlo

Il segreto del nostro piatto è l’assenza di frittura. Infatti non cuoceremo le verdure direttamente in padella, ma nella nostra friggitrice ad aria. Inoltre le intingeremo in un sugo davvero speciale, realizzato con pomodori, basilico e poco più. Sarà la cornice perfetta del quadro culinario che rivoluzionerà la tavola in estate.

Vediamo tutto quello che ci serve per impiattare le nostre melanzane, a partire dalla scelta degli ingredienti (3 persone):

1 kg di melanzane;

500 g di pomodori ciliegini o datterini;

2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio d’aglio;

basilico fresco q.b.

Iniziamo occupandoci per l’appunto delle melanzane. Laviamole e tagliamole a pezzetti, poi sistemiamole con cura nel cestello della friggitrice ad aria. Massaggiamo le verdure con le mani unte d’olio e cuociamole per 20 minuti a 200 gradi.

Mentre aspettiamo, passiamo alla realizzazione del sughetto. Dopo aver lavato i pomodori, li affettiamo in due. In una padella scaldiamo un filo d’olio e facciamo dorare lo spicchio d’aglio. Dopodiché togliamo quest’ultimo e aggiungiamo i pomodori a fette.

Cuociamo la salsa per circa 10 minuti. Quando avremo completato la cottura delle melanzane, potremo adagiarle in padella coi pomodori. Saliamo leggermente e lasciamo tutto sul fuoco per altri 10 minuti. Scaduto il tempo, guarniamo il piatto con qualche foglia di basilico e lo serviamo agli ospiti.

Per gustarle al meglio, potremmo accompagnare le melanzane a qualche fetta di pane casereccio. Saranno una vera prelibatezza, sia calde che fredde.

