L’obiettivo del peso forma è un vero e proprio cruccio per molte donne e uomini. Capita spesso e volentieri di lasciarsi andare e consumare pranzi decisamente sostanziosi. A lungo andare, però, potremmo accumulare grasso in eccesso. Le parti più colpite dalla vita in su sono certamente la pancia e i fianchi.

Chi vorrebbe veder sparire una volta per tutte quelle odiose maniglie dell’amore? Bene, esistono degli esercizi semplicissimi da fare a corpo libero che ci daranno una mano in questo senso.

Ci basterà stendere il nostro tappetino sul pavimento e iniziare a darci dentro. Scopriamo subito il piano d’allenamento proposto per dimagrire la pancia e snellire i fianchi.

Knee plank e plank push up

Un esercizio perfetto per chi non ha una particolare preparazione alle spalle è il knee plank. È una sorta di plank semplificato. Per eseguirlo dovremo innanzitutto appoggiarci a terra su ginocchia e avambracci. Alziamo le gambe e incrociamo i piedi, mentre fissiamo lo sguardo al terreno. Ci allunghiamo con la schiena e sforziamo gli addominali. Manteniamo la posizione per 30 secondi, prima di lasciarci andare.

Come alternativa più sofisticata, possiamo provare col plank twist. Si parte dalla posizione del classico plank, muovendo il bacino a destra e sinistra per un certo numero di volte. Punte dei piedi e avambracci devono restare ben fissi a terra.

Chi vuole salire ulteriormente di livello potrebbe cimentarsi nei plank push up. Questo esercizio è perfetto per allenare addominali e glutei in un colpo solo. L’esecuzione è molto semplice: si parte in posizione di plank, poi ci si appoggia sulle mani e si esegue un piegamento. Ci rimettiamo sugli avambracci e ripetiamo l’esercizio per altri 30 secondi.

Per dimagrire la pancia e snellire i fianchi dopo un’abbuffata ecco 4 facili esercizi da fare a casa senza attrezzi

Proseguiamo con gli standing x crunch. Si tratta di una serie di addominali da eseguire in piedi. Si parte col busto dritto, le mani dietro la nuca e i gomiti allargati. Ora alziamo un ginocchio e cerchiamo di toccarlo abbassando contemporaneamente il gomito opposto. Ripetiamo il movimento alternando destra e sinistra, per circa 30 secondi.

Per il crunch successivo, invece, non dovremo fare altro che immaginare di chiudere il nostro corpo come un libro. Si parte sdraiati a pancia in su. Si tengono braccia e gambe ben distese. Quindi si sforzano gli addominali alzandosi da terra, fino a toccare le punte dei piedi con le mani. Ripetiamo l’esercizio per 30 secondi.