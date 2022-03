Stare in forma non è facile per tutti e molto spesso ciò non dipende neanche dall’eccesso di cibo mangiato.

Molte persone, infatti, sono in perenne lotta con la bilancia, anche se curano la propria alimentazione e hanno uno stile di vita sano. L’essere sovrappeso può dipendere da diversi motivi e, proprio per questo, è importante evitare diete causali, ma affidarsi sempre a dei professionisti.

Per riuscire a dimagrire e rimanere in forma, è fondamentale avere un’alimentazione sana ed eseguire attività fisica con regolarità, ma ciò potrebbe non bastare.

A tal proposito, una ricerca americana ha fatto una scoperta a dir poco sorprendente.

Apprendere una semplice abitudine davvero molto semplice e, apparentemente, banale, potrebbe esserci davvero di grande aiuto per perdere peso.

L’esperimento che scopriremo ha visto come protagoniste 123 donne in sovrappeso e obese, tra i 50 e i 75 anni.

Per dimagrire e perdere centimetri su pancia, fianchi, sedere e cosce, tutti dovrebbero provare questa semplicissima abitudine quotidiana impensabile

La prima regola chiara a tutti è che per perdere peso bisognerebbe fare attenzione a ciò che si mangia. Alcuni prodotti diffusissimi sulle nostre tavole, infatti, sarebbero pericolosi dal punto di vista della linea e potrebbero farci accumulare parecchio peso.

Oltre a stare attenti a ciò che mangiamo, però, dovremmo provare a mettere in pratica questo semplicissimo gesto, tutti i giorni. Ecco di cosa si tratta.

Gli esperti hanno consigliato questo compito

Durante l’esperimento americano, le protagoniste hanno formato 3 gruppi. Uno di questi gruppi ha ricevuto il compito di tenere un diario alimentare. Qui ogni persona avrebbe dovuto utilizzarlo per annotare ciò che mangiava durante la giornata.

Il secondo gruppo ha dovuto, invece, saltare un pasto durante il giorno, mentre il terzo si è dovuto impegnare a non mangiare e bere fuori casa. Al termine dell’esperimento, gli esperti hanno notato risultati molto sorprendenti.

Ecco quanto hanno perso coloro che hanno tenuto un diario

Le persone che compilavano il proprio diario alimentare erano riuscite a perdere 3 chili in più della media generale. Per dimagrire e perdere centimetri, quindi, potrebbe davvero essere di grande aiuto tenere monitorato ciò che mangiamo. Prendere in considerazione quest’abitudine, quindi, potrebbe servirci così come mangiare piatti light, come quello che stiamo per vedere.

Davvero squisita questa parmigiana verde e light

Ogni giorno possiamo mettere in pratica dei piccoli trucchetti che potrebbero aiutarci a restare in forma. Invece di friggere, ad esempio, gli esperti consigliano di grigliare.

Ecco perché questa ricetta potrebbe essere davvero perfetta per rimanere in forma, con gusto.

Si tratta della ricetta della parmigiana rivisitata in chiave light. Prepararla è davvero molto semplice.

Per prima cosa dovremo tagliare le zucchine e metterle sulla griglia. Quando saranno pronte, potremo condirle con della mozzarella o della feta, guarnendo infine con del sugo di pomodoro e una foglia di basilico.

Dovremo scaldare il tutto in forno per circa 15 minuti a 180 °C, e la nostra parmigiana light sarà pronta da gustare.