Rispetto ad altri Paesi europei non possiamo lamentarci troppo. Noi italiani abbiamo la grande fortuna di vivere in un Paese mediterraneo con tantissime giornate di sole all’anno e alcune anche molto calde. Certo, il cambiamento climatico rende anche il clima dell’Italia più torrido e pericoloso. Non parliamo solo delle città del Sud Italia ma anche Firenze, Milano, Bologna e Torino sono colpite da questo innalzamento generalizzato delle temperature. Se però prendiamo la linea generale del nostro clima, scopriamo che è diviso in due categorie. Al Nord si parla di clima temperato, mentre al Sud di clima mediterraneo. Tuttavia, da una recente ricerca pare che la città d’Italia in cui il clima è migliore non stia al Sud. Infatti, sembra incredibile ma la città italiana con il clima e temperatura migliori sta al Nord.

Lo studio del Sole 24 Ore

Il “Sole 24 Ore” è famoso per la competenza dei suoi analisti e per la serietà delle sue pubblicazioni. Ogni anno, tuttavia, questo autorevole giornale pubblica una o più liste di città italiane ordinate secondo un criterio. Quella di cui vogliamo parlare oggi è la lista delle città in cui c’è la temperatura migliore. Gli esperti del quotidiano hanno preso in considerazione ben 107 città. Anche se c’era da aspettarselo, nelle migliori posizioni troviamo tutte città marine e, spesso, meridionali. In particolare, tra le prime dieci città troviamo cinque città del Sud Italia: Siracusa, Cosenza, Crotone, Barletta e Bari. Al terzo posto troviamo Pescara e al secondo posto Catania.

Sembra incredibile ma la città italiana con il clima e temperatura migliori sta al Nord

In particolare, la città che secondo gli esperti del “Sole 24 Ore” gode di miglior clima è Imperia. Infatti, pare che questa città sia non solo perfetta per le stagioni primaverili ed estive, ma anche durante l’inverno. Insomma, la temperatura media della città è di 16,4 gradi e dunque né troppo calda né troppo fredda. Al Sud d’estate fa troppo caldo, mentre nel Nord si soffre la nebbia e il gelo. Imperia invece vive bene, con al massimo una leggera e fresca brezza marina. Dunque, se non abbiamo la fortuna di viverci possiamo comunque regalarci qualche giorno a Imperia, anche o soprattutto d’inverno.

Approfondimento

Se vogliamo una spiaggia italiana piena di poesia e in centro città dobbiamo assolutamente andare qui in vacanza