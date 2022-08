Per denti bianchi proviamo questi 4 trucchi con ingredienti naturali

I denti sono una preoccupazione costante. Non trattarli con il giusto riguardo potrebbe provocarci delle problematiche non indifferenti. Inoltre, il bel sorriso è anche uno dei principali simboli di bellezza. Non è sempre facile, però, avere i denti splendenti. Non possiamo di certo andare dal dentista ogni settimana, quindi dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo.

Fortunatamente, in casa abbiamo diversi prodotti naturali che possiamo utilizzare. Questi ingredienti economici, saranno i nostri migliori alleati per un sorriso brillante.

I denti tendono a ingiallirsi anche con le nostre migliori cure. Per denti bianchi, dunque, proviamo questi 4 trucchi naturali, che ci faranno risparmiare una seduta in più dal dentista.

L’origine dell’ingiallimento

Bisogna precisare che avere i denti gialli non è un disturbo. La colorazione del dente dipende molto anche dalla genetica. Dobbiamo, però, fare sempre attenzione che non cambino drasticamente colore. In questo caso potremmo non avere una corretta igiene orale o consumare troppo caffè.

Fortunatamente, oltre all’igiene quotidiana, possiamo provare anche questi trucchi naturali. Il primo metodo è quello del bicarbonato. Questo ingrediente ha infatti un potere sbiancante molto forte e viene anche utilizzato da alcuni dentisti. Per usarlo nella maniera corretta, ci basterà mischiarlo con un po’ di acqua e creare una pasta. Poi con lo spazzolino, usiamolo come un vero e proprio dentifricio.

Il secondo metodo è quello di utilizzare il limone, ma non con troppa frequenza. Infatti, l’agrume contiene dell’acido e se usato spesso, potrebbe corrompere lo smalto. Possiamo fare dei risciacqui, per esempio una volta al mese. Basta diluirlo con un po’ d’acqua e, se vogliamo, anche del bicarbonato. L’impasto viene poi applicato sui denti e spazzolato.

Per denti bianchi proviamo questi 4 trucchi naturali con ingredienti naturali

Anche le fragole sono degli sbiancanti naturali. Si può usare la loro purea per fare un dentifricio ad hoc. Anche questo frutto, però, è un po’ acido e quindi non bisogna utilizzarlo troppo spesso. Una volta ogni due settimane è l’ideale. In più, le fragole contengono un tipo di zucchero che potrebbe avere un effetto antiplacca. Dovremo schiacciare con una forchetta e utilizzare il ricavato come un dentifricio.

Infine, non tutti sanno che l’olio di oliva ha un potere molto forte nello sbiancamento dei denti. Inoltre, non essendo acido è totalmente sicuro, eliminando le macchie. Possiamo prendere una garza sterile e versarci un po’ di olio. Poi, con movimenti circolari, passiamola su tutti i denti. Ci basterà farlo una volta a settimana, per notare le macchie sparire. Con questi metodi i nostri denti saranno splendenti e bianchi in pochi passaggi e risparmiandoci il dentista.

Lettura consigliata

Contro acne e forfora potremmo provare questo olio come rimedio naturale