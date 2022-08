Siamo stanchi dei minuscoli puntini neri sulla pelle? Con questi suggerimenti, i punti neri fastidiosi e profondi scompariranno senza lasciare traccia. Provare per credere.

I fastidiosi punti neri sul viso disturbano l’incarnato, possono diffondersi sempre più e, nel peggiore dei casi, possono causare gravi infiammazioni e persino cicatrici.

Come possiamo sbarazzarcene? Susanne Martens, ad esempio, medico estetista di Amburgo elargisce i suoi consigli contro queste impurità della pelle.

Cosa sono i punti neri e come si sviluppano?

Prima di vedere come sbarazzarsi dei punti neri e prevenirli, vediamo cosa sono e come si sviluppano.

Secondo gli studi i punti neri sarebbero una forma lieve di acne. A causa del colore scuro, sorge il sospetto che sia sporco quello depositato nei pori.

Ma tutt’altro: i punti neri non hanno nulla a che fare con la pelle sporca. Ci sono tappi di sebo in una ghiandola sebacea che non può defluire a causa dell’eccessiva corneificazione della pelle, quindi si accumulano.

Chi ha la pelle grassa è più incline a vedere i punti neri sul suo volto, rispetto a chi ha la pelle normale o secca.

Questo perché con la pelle grassa i pori producono una quantità eccessiva di sebo, mentre allo stesso tempo le cellule morte della pelle si accumulano sulla superficie e bloccano letteralmente i pori.

Il grasso della pelle si accumula sotto la chiusura e appaiono i piccoli punti scuri.

Il colore nero è causato dalla combinazione di ossigeno, sebo e il pigmento della pelle melanina. È il risultato dell’ossidazione.

Come sbarazzarsi dei punti neri e prevenirli, con questi suggerimenti spariranno

Le farmacie e Internet sono piene di prodotti specificamente progettati per rimuovere i punti neri dal naso, dalla fronte e dal mento.

Le più note sono le strisce trasparenti. I cerotti per punti neri promettono di rimuovere semplicemente le impurità dalla pelle dopo un breve tempo di esposizione. Troppo bello per essere vero? Sfortunatamente sì.

Secondo i dermatologi sarebbe molto meglio applicare regolarmente una maschera per la pulizia profonda e poi effettuare un trattamento cosmetico per la detersione.

Ci sono anche ottimi rimedi naturali per sbarazzarsi dei punti neri.

Prevenire è meglio che curare

Per quanto riguarda i punti neri, la prevenzione è meglio della cura. Perché una volta che i punti neri nascono, è difficile liberarsi di loro.

Per eliminarli bisognerebbe spremerli, ma non dovremmo mai farlo da soli, perché potremmo danneggiare irrimediabilmente la nostra pelle. Meglio rivolgersi ad un professionista.

Una volta eliminati i punti neri, dobbiamo prevenirli con l’utilizzo di detergenti e sieri con AHA, BHA e aminoacidi. Questi prodotti allentano le cellule della pelle e i calli.

In questo modo il sebo non può accumularsi. Anche i prodotti a base di acido salicilico si sono dimostrati validi.

Includere nella propria routine anche una crema per il viso che protegge dal sole è essenziale per la prevenzione dai punti neri.

Lettura consigliata

Come prendersi cura della pelle ruvida della parte superiore delle braccia e delle cosce e farla ritornare liscia