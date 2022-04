Per molti di noi la colazione durante la settimana è quasi un optional: siamo sempre di corsa e ci riduciamo a trangugiare un caffè bollente in tutta fretta. Proprio a causa delle tempistiche ridotte e della disorganizzazione, poi, tanti addirittura non bevono nemmeno quello, accontentandosi della macchinetta in ufficio.

Ed ecco dunque che, pur consapevoli dell’importanza di una prima colazione completa, spesso arriviamo irrimediabilmente fino a pranzo con lo stomaco vuoto. Posto che dovremmo subito abbandonare questa cattiva abitudine e prenderci più tempo per noi, un’altra domanda si affaccia spontanea: cosa mangiare? Le brioches potrebbero essere troppo unte o pesanti e i soliti cereali nel latte potrebbero stancare nel lungo periodo. Inoltre, anziché ricorrere ai soliti prodotti confezionati, potremmo cimentarci noi stessi in qualche ricetta veloce e poco impegnativa.

Ad esempio, leggeri e antispreco questi biscotti senza uova e burro, oltre che con poco zucchero, sono perfetti da preparare nel weekend per l’intera settimana. Sono ottimi da inzuppare, ma sono davvero golosi anche da sgranocchiare così. Essendo poi arricchiti con gocce di cioccolato, ci danno l’opportunità di riciclare gli eventuali avanzi dell’uovo di Pasqua che ancora campeggiano in dispensa.

Per realizzarli ci occorrono:

460 g di farina 00;

100 g di farina di mandorle;

un pizzico di sale;

8 g di lievito;

150 g di zucchero;

160 g di acqua;

estratto di vaniglia;

120 g di olio extravergine d’oliva;

80 g di cioccolato fondente

Leggeri e antispreco questi biscotti senza uova e burro e con poco zucchero sono perfetti da inzuppare nel latte

Per prima cosa, presa una ciotola abbastanza capiente, cominciamo ad amalgamare le due tipologie di farina con una spatola, unendo anche sale e lievito. Procediamo quindi aggiungendo l’acqua, lo zucchero e l’estratto di vaniglia, continuando a mescolare per dare uniformità al composto. È infine la volta dell’olio, da unire a filo mentre si continua a lavorare l’impasto avvalendosi della spatola.

A questo punto, però, è giunto il momento di sporcarsi le mani: prendiamo la palla di impasto e stendiamola, anche senza usare il matterello. Non serve essere precisi perché dobbiamo aggiungere il cioccolato precedentemente sminuzzato e lavorar di nuovo l’impasto per amalgamarlo al meglio. Prendiamo poca pasta alla volta e diamo forma allungata, quasi a goccia: poi disponiamo i biscotti distanziati su una taglia foderata con carta forno.

Non resta dunque che infornare a 175 °C per 20 minuti e prepararsi a un’esplosione di bontà.

Lettura consigliata

Ecco una ricetta facile e veloce per smaltire non solo le uova di cioccolato ma anche il pane raffermo