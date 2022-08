La cistite è una condizione che non colpisce soltanto le donne, ma anche gli uomini. Si tratta di un’infezione del tratto urinario basso. La diagnosi arriva ascoltando i sintomi dei pazienti. Come in tutte le situazioni cliniche ci sono delle cause ben precise e poi ci sono i sintomi, la prevenzione e la cura.

Per cistite si intende un’infiammazione che può essere acuta oppure cronica della vescica. Nella maggior parte dei casi è causata da un’infezione batterica, ma capita anche che alcuni farmaci possano provocarla. In ogni caso, è una condizione molto fastidiosa che provoca una serie di problemi a livello intimo. Tuttavia, per curare la cistite non occorrerebbero sempre gli antibiotici.

Infatti, gli antibiotici sono necessari solamente in alcuni casi. In altri si può curare assumendo prodotti naturali. Molto famoso è il rimedio legato all’assunzione dei mirtilli. Ma ecco qui di seguito qualche informazione in più su questo argomento e su questa infezione molto diffusa.

Ai primi sintomi che si avvertono nelle parti intime, una persona deve necessariamente rivolgersi al proprio medico. Quest’ultimo sarà in grado di dare tutte le informazioni necessarie, di indicare un’eventuale cura oppure di suggerire visite più specifiche. Tutto questo in base ai sintomi riferiti, naturalmente.

Tra i sintomi più comuni ci sono: fastidio e bruciore nella parte intima, aumento del bisogno di urinare, dolore mentre si fa pipì, sensazione di peso nelle parti intime e, qualche volta, può sopraggiungere la presenza di sangue nell’urina. È fondamentale intervenire il prima possibile. Ma non sempre sono necessari gli antibiotici.

Quando servono gli antibiotici

Come già detto, ci sono diverse cause della cistite. L’uso degli antibiotici, da quanto affermato sull’autorevole sito Humanitas, deve essere fatto solamente in presenza di un’infezione batterica. L’uso dell’antibiotico è l’unico modo per combatterla e per eliminarla. Ma non va mai fatto un uso eccessivo e, soprattutto, improprio di questi farmaci.

Come curare la cistite senza antibiotici

La prima cosa da fare se si ha questa condizione è quella di bere tanta acqua. I liquidi nel corpo fanno sempre bene per l’idratazione e per andare a liberare il tratto urinario. Inoltre, sono molto utili degli integratori a base di mirtillo. Il mirtillo ha proprietà uniche. In questo caso riesce a impedire ai batteri di attaccarsi alla mucosa della vescica.

Ci sono poi altri due rimedi in grado di contrastare la cistite. Uno è il D-mannosio. Si tratta di uno zucchero semplice in grado di inibire l’attività dei batteri. Si può trovare come integratore, è naturale e non ha particolari effetti collaterali. Tuttavia, il dosaggio deve essere elevato e non è così semplice da seguire. Un altro rimedio è l’acido ialuronico. Quest’ultimo può prevenire le cistiti secondo gli ultimi studi in materia. La somministrazione può essere fatta sia per via orale che a diretto contatto con la vescica.

