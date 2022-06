Per corsa, camminata e trekking ecco quali scarpe scegliere per stare comodi ed evitare dolore alla schiena e vesciche

L’estate sembra essere arrivata con largo anticipo e già in molti stanno impiegando il proprio fine settimana per godersi il mare. Eppure non tutti scelgono di passare i giorni di riposo in panciolle sul bagnasciuga. In molti, infatti, amano trascorrere le proprie giornate camminando, correndo o esplorando posti incontaminati con il trekking. Tuttavia, specialmente per chi è alle prime armi, non sempre è semplice scegliere la calzatura giusta per evitare di avere a fine giornata dolore e vesciche. Ecco perché in seguito vedremo quali calzature scegliere per corsa, camminata e trekking.

Comode e leggere

Partiamo da qualche concetto di base. Scegliere la calzatura giusta per fare attività fisica è fondamentale per svolgerla al meglio ed evitare infortuni. Che sia per camminare o correre è necessario orientarsi verso scarpe che siano innanzitutto leggere. È importante che la scarpa non appesantisca il piede comportando un maggiore sforzo e affaticamento. Anche per il trekking, ad esempio, gli scarponcini sono calzature spesse e pesanti e, pertanto, a meno che non ci siano tratti particolarmente impegnative meglio scegliere scarpe da running. Importante, però, è che le scarpe siano ammortizzate e che abbiano un buon grip per evitare di scivolare.

Inoltre potrebbe essere una buona idea tenere in considerazione acquistare scarpe che siano di mezzo numero più grandi rispetto al normale. Questo non solo perché per attività di questo tipo utilizziamo calze più spesse ma anche perché con il calore il piede aumenta di volume.

Per corsa, camminata e trekking ecco quali scarpe scegliere per stare comodi ed evitare dolore ai piedi e vesciche

Il piede infatti tendere a gonfiare sia per un aumento di circolazione che per l’innalzamento della temperatura. Dunque i punti fermi da tenere a mente sono quelli di acquistare scarpe comode, leggere, ammortizzate e con un buon grip. Ma quale potrebbe essere un modello valido per rispondere a queste esigenze? Recentemente sta spopolando un marchio di scarpe molto apprezzato per la sua versatilità e comodità. Il marchio in questione è di origine francese e il suo nome è “Hoka”. Questa azienda offre scarpe per ogni esigenza, dalla camminata leggera al trekking più impegnativo, rispettando le caratteristiche esposte poco fa. Disponibili ad un prezzo accessibili, le scarpe sono acquistabili anche direttamente sul sito. Naturalmente questo è un suggerimento tra i tanti marchi di qualità disponibili in commercio.

Infine ricordiamo che se dopo una lunga camminata abbiamo dolore e tensione al piede è possibile attenuarlo con un ingegnoso trucchetto.

