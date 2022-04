Chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, recita il detto popolare. E in effetti, talvolta, per apparire come vorremmo siamo costretti a sopportare qualche sacrificio. È il caso dell’aspetto fisico che viene curato attraverso dieta ferrea e costante esercizio. Questo, però, è un discorso che vale anche per l’abbigliamento.

Se portiamo spesso tacchi alti conosceremo bene la sensazione di dolore e infiammazione dopo una lunga giornata in piedi.

Di seguito vedremo che è possibile alleviare questo fastidio grazie ad un semplice ma astuto rimedio domestico.

Cosa fare se doloranti?

I problemi legati ai piedi possono essere davvero spiacevoli e in alcuni casi anche molto dolorosi. Ad esempio a seguito dell’infiammazione della parte inferiore del piede, detta anche fascite plantare, è possibile percepire dolore intenso dal tallone fino all’avampiede.

Questo accade generalmente se indossiamo frequentemente calzature strette che non consentano una buona circolazione, stiamo molto in piedi, o indossiamo spesso i tacchi.

Infatti sebbene i tacchi siano tra gli articoli più desiderati negli armadi delle donne, non sempre indossarli è così piacevole. Infatti, oltre alle classiche vesciche, può capitare che i tacchi alti infiammino i piedi con conseguente dolore.

Questo è un fenomeno da non sottovalutare perché potrebbe diventare cronico, fino a formare calcificazioni dette spine calcaneari.

Se portiamo spesso tacchi alti e abbiamo dolore alla pianta del piede ecco un rimedio geniale

Per dare sollievo al dolore dei tacchi alti per prima cosa potremmo riattivare la circolazione. Per farlo dovremo immergere i piedi per qualche minuto in acqua gelata, per poi immergerli in acqua calda (non bollente). Ripetiamo questa operazione per 3 o 4 volte per fare in modo che la circolazione riprenda in modo regolare all’interno del piede.

Una volta riattivata la circolazione dovremo fare in modo di distendere i nervi tesi.

Tutto quello che ci servirà a tal scopo è una semplice pallina da tennis grazie alla quale ritroveremo sollievo. Mettiamo la pallina da tennis sotto la punta del piede scalzo e tenendo fermo il tallone spingiamo verso il basso con la punta per 20 volte. Successivamente faremo lo stesso schiacciando la pallina sotto la pianta del piede. In ultimo, sempre mantenendo la pallina sotto la pianta del piede compiamo delle rotazioni, 20 volte da un lato, 20 dall’altro.

Lettura consigliata

Dopo i 50 anni potremmo avere pancia piatta e fisico a clessidra con questi pochi esercizi e alimenti per dimagrire