“Andiamo a fare una corsetta?” Probabilmente è una frase che abbiamo sentito o detto almeno una volta.

Una corsetta per scaricare la tensione, bruciare calorie, smaltire un po’ di grasso in eccesso, tonificare, rassodare.

Quella corsetta, esercizio aerobico base del fitness, che avrebbe tanti benefici ma che d’inverno potrebbe diventare più complicata da fare, soprattutto se non siamo veterani.

La motivazione potrebbe calare così come la costanza, per esempio a causa del freddo e della pioggia.

Tuttavia, se correre all’aperto fosse il vero problema, in combo con il clima troppo rigido, potremmo comunque farlo stando al caldo in palestra e sfruttando un attrezzo adatto.

Questo è il tapis roulant e nell’articolo di oggi vedremo come potremmo utilizzarlo al meglio per il nostro allenamento pancia- gambe-glutei.

Per correre bene sul tapis roulant, dimagrire la pancia, avere gambe toniche e rassodare i glutei basterebbero questi infallibili trucchetti

Innanzitutto, una volta saliti sul tapis roulant dovremmo cercare di posizionarci al centro dell’attrezzo.

Quindi, non troppo avanti né troppo indietro, per avere il giusto spazio per le falcate.

Dopo, dovremmo cercare di mantenere sempre la posizione eretta, stando dritti con le spalle e con il busto.

Dovremmo guardare sempre dritto davanti a noi, evitando di girare la testa indietro o di piegarla verso il basso.

Ancora, dovremmo correre in modo sciolto, muovendo le braccia, esattamente come faremmo in strada o in pista.

Poi, dovremmo evitare di appoggiarci con le mani alle barre laterali e dovremmo evitarlo per tutto l’allenamento, dall’inizio alla fine.

Riscaldamento, corsa e defaticamento

Queste tre fasi dovrebbero sempre essere affrontate anche durante una cosa sul tapis roulant.

Gli esperti, infatti, sconsiglierebbero di attivarlo e iniziare subito a correre a più non posso.

L’ideale sarebbe iniziare con una camminata lenta, o poco più sostenuta, da fare per circa 1-2 minuti.

In questo caso, ecco come potremmo impostare il tapis roulant:

velocità a 4-5 km/h;

pendenza a 1-1,5%.

Superato questo primo step, potremmo iniziare a correre ma dovremmo variare una delle due impostazioni:

la pendenza potrebbe rimanere a 1-1,5%;

la velocità dovrebbe salire a 6-7 km/h.

Infine, il terzo step prevedrebbe un defaticamento, utile anche ad evitare eventuali giramenti di testa una volta scesi dal tappeto.

In questo caso potremmo impostare i parametri iniziali e quindi velocità a 4-5 km/h e una pendenza a 1-1,5%.

La corsa

Durante la fase della corsa vera e propria potrebbe essere utile seguire qualche altro suggerimento.

Per esempio, si potrebbe variare, spesso ma di poco, la velocità per rendere lo sforzo meno intenso e alleggerire il nostro impegno.

Ancora, potremmo intervallare le inclinazioni facendo brevi scatti ad una pendenza del 4-5% per poi ritornare a quella dell’1-1,5%.

In questo modo si andrebbero a realizzare, a poco a poco, gli obiettivi delle gambe scolpite e dei glutei alti e duri.

Infine, ricordiamo che sarebbe comunque fondamentale farci seguire da un esperto in grado di elaborare un programma di allenamento personalizzato.

Quindi, ecco qui tutti i suggerimenti che potremmo mettere in atto per correre bene sul tapis roulant dalla prossima volta che lo attiviamo.

