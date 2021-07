Il caldo, una vita frenetica, ma anche lo smog e l’inquinamento delle città in cui viviamo, lasciano tracce sul nostro corpo. La pelle del viso si spegne, sul volto appaiono segni di stanchezza e i capelli perdono la loro forza. Senza dover ricorrere a costosi stratagemmi, la natura offre soluzioni a portata di tutte le tasche, che hanno effetti stupefacenti sul nostro corpo.

In pochi sanno che questo rimedio naturale può rendere pelle e capelli luminosi

Tra tutte le essenze, fiori e piante che apportano importanti benefici al nostro benessere, ce n’è una in particolare impiegata in decine di modi diversi. Stiamo parlando della lavanda, una pianta aromatica, perenne e sempreverde, usata in cosmesi sin dai tempi degli antichi romani. Questi ultimi, infatti, solevano mettere, nell’acqua del bagno, manciate di fiori di lavanda, a cui riconoscevano proprietà antisettiche. Sfruttata fin dall’antichità per il suo profumo, intenso e resistente, la lavanda è entrata a pieno titolo nella produzione cosmetica a partire dal 1800. Le varietà più pregiate sono coltivate in Francia, in Provenza, ma anche in Inghilterra e nella Toscana.

Saponi e profumi, ma non solo

Dalla distillazione dei fiori di lavanda, si ottiene un olio essenziale molto impiegato sia nella produzione di acque profumate che di saponi. Ma in pochi sanno che questo rimedio naturale può rendere pelle e capelli più luminosi.

Scopriamo nel dettaglio come curare pelle e capelli in casa con la lavanda.

Attenuiamo le rughe

Versiamo 60 gr di fiori di lavanda in un litro di acqua bollente, lasciamo in infusione per 10 minuti, filtriamo e facciamo raffreddare. Imbeviamo dei dischetti nell’acqua di lavanda e applichiamo 2 volte al giorno sulle zone del volto interessate.

Lucidiamo i capelli

Versiamo 50 gr di fiori di lavanda in un litro e mezzo di acqua bollente e lasciamo bollire per 10 minuti, filtriamo e lasciamo raffreddare. Usiamo l’acqua di lavanda nell’ultimo risciacquo dei capelli. Il risultato sarà una chioma morbida e lucente.

Rinfreschiamo il viso

Andiamo a realizzare un vero e proprio tonico in casa a base di lavanda. Versiamo in una bottiglia 1 cucchiaio di aceto di mele e 4 cucchiai di acqua distillata. È fondamentale utilizzare questo tipo di acqua, perché quella del rubinetto potrebbe contenere calcare e irritare la pelle del viso. Aggiungiamo 8 gocce di olio essenziale di lavanda. Agitiamo la bottiglia prima di ogni applicazione, imbeviamo un dischetto di cotone e utilizziamo per la beauty routine quotidiana.

Approfondimento

Sono questi gli esercizi facili davvero efficaci per avere una pancia piatta senza fatica.